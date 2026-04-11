Habló la mamá del joven de 15 años que intentaron linchar en Bogotá por presunta agresión sexual

La tranquilidad en un conjunto residencial en el sur de Bogotá cambió en la noche del viernes 10 de abril. Lo que parecía ser un operativo de la Policía sin complicaciones se transformó en una impresionante pelea en el sector La Aurora, localidad de Usme.

Las autoridades precisaron que supuestamente un menor de 15 años habría agredido sexualmente a otro joven de 12 años. Al parecer, el caso se presentó al interior de un apartamento y fue reportado por los vecinos.

Investigan el presunto caso de abuso

Unidades de la Policía llegaron con la patrulla y se dispusieron a la aprehensión. No obstante, continúa la duda de por qué el hecho se tornó en un caos violento.

Los habitantes de las otras viviendas pretendieron linchar al joven (justicia por mano propia), por lo que se necesitó de mayor apoyo policial e inclusive de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

“Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”, afirmó la Policía. Durante la salida de la patrulla, un ciudadano resultó atropellado por el vehículo.

El joven de 15 años tiene comprometido un pulmón

El hombre está fuera de peligro y una mujer de 36 años habría resultado herida también por el disparo de un arma traumática.

Noticias RCN conoció que no hay denuncia formal por parte de la familia de la víctima. Se cree que el menor de 12 años presuntamente se negó a recibir la asesoría de las autoridades.

Por otro lado, este medio también se puso en contacto con la mamá del adolescente de 15 años, quien se encuentra gravemente herido producto de las puñaladas. Ya le hicieron una cirugía y tiene comprometido un pulmón.

La mujer recalcó la inocencia del menor y pidió que las autoridades investiguen a fondo para esclarecer, tanto el supuesto abuso, como en la identificación de los señalados atacantes en la riña.