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Primera línea del Metro de Bogotá: estas son las estaciones que tendrán conexión con Transmilenio

La integración entre el Metro de Bogotá y Transmilenio permitirá conexiones directas en ocho puntos estratégicos de la ciudad.

Metro y Transmilenio
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

abril 12 de 2026
10:19 a. m.
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La primera línea del Metro de Bogotá avanza como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, no solo por su construcción, sino por la forma en que se integrará con el sistema existente de transporte masivo.

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De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía, el trazado contará con 16 estaciones, de las cuales ocho tendrán conexión directa con Transmilenio, lo que permitirá a los usuarios hacer transbordos sin salir del sistema ni pagar un segundo pasaje.

Lista de estaciones del Metro de Bogotá conectadas con Transmilenio

  • Portal Américas: ubicado en el suroccidente, será un nodo clave para usuarios provenientes de Kennedy y Bosa, conectando directamente con el Metro hacia el norte.
  • SENA (NQS): punto estratégico donde el metro elevado se integrará con Transmilenio a nivel, permitiendo el tránsito entre plataformas.
  • Hospital HOMI (avenida Caracas): estación en una zona de alta demanda por servicios médicos y sectores residenciales.
  • Avenida Jiménez: uno de los nodos más importantes del centro, donde ya convergen múltiples sistemas de transporte.
  • Estación Central (calle 26): punto intermodal que, además de Transmilenio, conectará con el Regiotram de Occidente.
  • Calle 45: ubicada en Chapinero, atenderá una alta demanda de estudiantes y trabajadores.
  • Calle 63: otro punto clave en Chapinero, con gran flujo de usuarios diarios.
  • Calle 72: estación final de integración.

Vea en este mapa interactivo cada una de las estaciones

Cómo funcionará la integración entre metro y Transmilenio

El modelo de integración entre el Metro de Bogotá y TransMilenio está diseñado para facilitar la experiencia del usuario. En estas estaciones, los pasajeros podrán cambiar de sistema dentro de la misma infraestructura, sin necesidad de salir a la calle ni realizar un nuevo pago, lo que reduce tiempos de desplazamiento y mejora la eficiencia del sistema.

Además, las estaciones contarán con arquitectura bioclimática, lo que permitirá operar sin aire acondicionado ni ventilación mecánica. Este diseño, según la Empresa Metro de Bogotá, busca reducir costos operativos y ofrecer espacios abiertos, visibles y más seguros para los usuarios.

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