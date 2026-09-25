Juan Felipe Harman y Guillermo A. Jaramillo, las cartas del Pacto Histórico para 2027

La carrera política hacia las elecciones regionales de 2027 sigue tomando forma.

Luego de que en emisiones anteriores El Termómetro Político revelara varios nombres que estarían siendo considerados por sectores del Pacto Histórico y otras colectividades para las contiendas de alcaldías y gobernaciones, nuevas figuras comenzaron a sonar dentro de la denominada Alianza por la Vida, que proyecta una consulta interpartidista en marzo para definir candidaturas.

De acuerdo con fuentes consultadas por el programa, algunos de los nombres promovidos por dirigentes nacionales y comités ejecutivos regionales ya cuentan con experiencia en cargos de elección popular. En Meta estaría tomando fuerza el nombre de Juan Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y exalcalde de Villavicencio.

En Tolima, sectores del movimiento impulsarían al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien también fue gobernador del departamento. En Boyacá se menciona al exdirector del Sena Jorge Londoño, igualmente con pasado en la Gobernación, mientras que en Risaralda aparece el nombre del exdiputado Daniel Cifuentes.

Inversionistas internacionales analizan oportunidades en Colombia

En otro hecho político y económico, el presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, sostuvo una reunión con representantes de importantes entidades financieras y fondos de inversión internacionales provenientes de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.

Al encuentro asistieron directivos y voceros de firmas como Morgan Stanley, Barclays y Wellington Management, entre otras. Según trascendió, los empresarios buscaron conocer de primera mano la situación económica del país en un momento en el que el Congreso debate el Presupuesto General de la Nación.

Durante la reunión también abordaron asuntos relacionados con infraestructura, soberanía energética y seguridad. Las fuentes consultadas señalaron que los participantes se llevaron una percepción positiva sobre Colombia y coincidieron en destacar su potencial como destino para la inversión.

Asocapitales presenta plataforma de IA para monitorear ciudades

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó ante las Naciones Unidas una nueva plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial, diseñada para facilitar el análisis de información sobre diferentes ciudades del país.

La herramienta, disponible para cualquier usuario a través del portal de Asocapitales, integra 140 indicadores económicos, sociales, políticos y de seguridad.

Además de consultar datos, los usuarios podrán comparar resultados, identificar tendencias, realizar análisis y generar alertas, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y el seguimiento a distintos fenómenos urbanos en las ciudades capitales.