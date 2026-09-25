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Chapecoense regresó al lugar del accidente para rendir homenaje a las víctimas a 10 años del accidente

Como parte de la peregrinación, fue develado un monumento en memoria de las 71 víctimas y de los seis sobrevivientes del accidente.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
08:25 p. m.
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Bajo una lluvia persistente y temperaturas bajas, similares a las de la noche en que ocurrió el siniestro aéreo, la nueva generación de jugadores del Chapecoense regresó al cerro ubicado en la vereda Pantanillo, en el municipio de La Unión, Antioquia, para iniciar los homenajes por los 10 años de la tragedia que marcó la historia del fútbol mundial.

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La delegación brasileña visitó el lugar donde el avión que transportaba al equipo se estrelló cuando se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana.

El emotivo regreso estuvo cargado de recuerdos y sentimientos para jugadores, directivos y familiares, quienes recorrieron el sitio donde la historia del club cambió para siempre.

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Durante la visita, varios integrantes de la delegación expresaron que volver al lugar era doloroso, pero necesario para mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en el accidente.

Un homenaje en el lugar donde todo cambió

Hasta el cerro Chapecoense llegaron los actuales futbolistas del conjunto brasileño acompañados por Elio Neto, uno de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea. La visita buscó honrar a las víctimas y recordar uno de los episodios más dolorosos del deporte mundial.

“Es una emoción, la verdad es algo que me eriza la piel porque estar aquí justo donde sucedió”, manifestó uno de los asistentes durante la jornada de conmemoración, marcada por momentos de reflexión y recogimiento.

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Por su parte, Elio Neto aseguró sentirse agradecido por el cariño recibido durante estos años y destacó que este tipo de actos les da fortaleza para seguir adelante. “Más gratitud, muy feliz por el cariño recibido y esto nos da más fuerza para continuar la vida”, expresó.

Monumento para preservar la memoria

Como parte de la peregrinación, fue develado un monumento en memoria de las 71 víctimas y de los seis sobrevivientes del accidente, ocurrido en noviembre de 2016. El espacio conmemorativo busca preservar el recuerdo de quienes viajaban en la aeronave y rendir tributo a una generación que quedó inmortalizada en la historia del fútbol.

La ceremonia hizo parte de los actos programados por el décimo aniversario de la tragedia y reunió a integrantes del club, sobrevivientes y habitantes de la región, que una vez más acompañaron al Chapecoense en un homenaje cargado de emoción, gratitud y memoria.

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