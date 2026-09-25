Policía viral por cantar en la calle hará parte del ‘Volveremos Fest’ impulsado por Jhonny Rivera

Una nueva apuesta cultural y musical tiene el objetivo de reactivar la economía de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Por esto, el cantante Jhonny Rivera, junto a Nanpa Básico y demás aliados estratégicos, crearon el ‘Volveremos Fest’ para poner la mirada de todos los colombianos sobre su ciudad natal.

Pese a que todavía no se ha dado a conocer el listado completo de los artistas que participarán, Jhonny Rivera ya dio pistas de los posibles cantantes estarán los próximos 2, 3 y 4 de octubre.

Policía viral estará en el ‘Volveremos Fest’

Rivera no solamente ha estado anunciando los posibles nombres que harán parte de la cartelera oficial del evento ya que también reveló que Jefferson Montaño Valencia estará presente. Este nombre no ha pasado desapercibido en los días más recientes, pues se trata de un Policía que se ha hecho viral tras ser captado cantando junto a un artista callejero.

El clip ha tomado bastante popularidad en las últimas semanas ya que decenas de internautas exaltaron el gran potencial vocal del uniformado, quien también usa sus redes sociales oficiales para dar a conocer su talento artístico con el que ha conmocionado a cientos de ciudadanos.

Por esto, Jhonny Rivera dio a conocer que el funcionario y el artista callejero también tendrán la oportunidad de presentarse en el ‘Volveremos Fest’ para encender la fiesta con el mejor sabor de la salsa que lo ha caracterizado.

“No me fallen, compren ya mismo las entradas en Mundoboletos.com o en cualquier Apostar de Risaralda porque juntos volveremos”, aseguró Rivera.

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¿Cuáles son los artistas confirmados en el ‘Volveremos Fest’?

Según el cantante Jhonny Rivera, algunos de los posibles invitados que se presentarán durante el festival son: Nanpa Básico, Kris R, Andy Rivera, Mike Bahía, Alquilados, Miguel Bueno, Ciro Quiñónez, La Banda del Aventurero, Joaquin Guillermo, entre otros cantantes y bandas.

Así mismo, Rivera informó que, para aquellas personas que no han logrado adquirir sus boletos por la página oficial, podrán hacerlo dirigiéndose a los puntos de venta físicos ubicados en la Plaza de Bolívar y en Cuba, en la ciudad de Pereira.

Jhonny Rivera y Nanpa Básico anunciaron colaboración

Finalmente, el cantante regional sorprendió a sus fanáticos tras anunciar su nueva colaboración con Nanpa Básico tras varias semanas de trabajo colaborativo. La canción, que se llama ‘Perdóname’, se estrenará el próximo 8 de octubre en todas las plataformas musicales disponibles.