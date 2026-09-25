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La cirugía robótica de rodilla abrió paso en Barrancabermeja con especialistas internacionales

Una actualización médica puso el foco en la cirugía asistida por robot, los reemplazos de rodilla y el fortalecimiento de la atención ortopédica en el Magdalena Medio.

La cirugía robótica de rodilla abrió paso en Barrancabermeja con especialistas internacionales
Foto: Insumedic

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
06:13 p. m.
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La cirugía asistida por robot para el reemplazo de rodilla fue uno de los principales temas abordados durante el II Simposio Integral de Trauma y Ortopedia, un encuentro académico internacional que reunió a especialistas de México y profesionales de la salud en Barrancabermeja.

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La jornada permitió compartir conocimientos relacionados con los reemplazos articulares y las herramientas tecnológicas aplicadas a la cirugía ortopédica.

El evento fue organizado por la Unidad Clínica La Magdalena, en articulación con Insumedic, empresa aliada y hermana de la institución, desarrollaron el encuentro como parte de una apuesta por la actualización del talento humano, la innovación y el fortalecimiento del conocimiento médico en la región.

La actividad se llevó a cabo el viernes 28 de agosto en el Auditorio Mario González de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Participaron 500 personas, 300 de manera presencial y 200 mediante conexión virtual, lo que amplió el alcance de la agenda académica a profesionales ubicados en diferentes lugares.

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Entre los invitados estuvieron los especialistas mexicanos Adrián Rivera Villa, Manuel Salas y Mario Domínguez, quienes compartieron sus experiencias en áreas relacionadas con la ortopedia de alta especialización.

Uno de los ejes principales de la programación fue la cirugía asistida por robot en el reemplazo de rodilla. Este tema se desarrolló junto con otros contenidos relacionados con la cirugía de reemplazo total de rodilla en centros de excelencia y el reemplazo total de cadera en escenarios de alta complejidad.

La cirugía robótica de rodilla abrió paso en Barrancabermeja con especialistas internacionales
Foto: Insumedic

La agenda también se centró en la prevención secundaria de la osteoporosis y el impacto de los reemplazos articulares en la calidad de vida de los habitantes del Magdalena Medio.

Los participantes tuvieron además acceso a una muestra de material de osteosíntesis, mediante la cual pudieron conocer diferentes tecnologías y soluciones utilizadas en el campo de la cirugía ortopédica.

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Neistilia Pérez, gerente de la Unidad Clínica La Magdalena, destacó la importancia de que especialistas de alto nivel de Latinoamérica lleguen a Barrancabermeja para compartir sus conocimientos con los profesionales y la comunidad local.

La jornada también buscó consolidar a esta ciudad como un escenario para el desarrollo de encuentros científicos y académicos, mientras se promueve la actualización de los profesionales en el Magdalena Medio.

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