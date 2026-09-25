Estratos 4, 5 y 6 pagarían nueva sobretasa al predial en Bogotá desde 2027

La capital colombiana se prepara para implementar cambios significativos en su estructura tributaria que afectarán principalmente a los estratos socioeconómicos medios y altos, así como a diversos sectores comerciales.

El Consejo de Bogotá continúa debatiendo una reforma tributaria que ya tiene aprobados 27 de 52 artículos y cuyas decisiones finales se definirán en las próximas sesiones.

¿Qué propone la reforma?

La medida más visible para los ciudadanos será la sobretasa al impuesto predial, que comenzará a aplicarse desde enero de 2027 exclusivamente para los estratos 4, 5 y 6, destinada a financiar el alumbrado público de la ciudad. Los montos estimados representan un cobro adicional aproximado de 133.000 pesos anuales para el estrato 4, 227.000 pesos para el estrato 5 y 348.000 pesos para el estrato 6.

Sin embargo, la norma incluye una excepción importante: residentes de estratos 1, 2 o 3 también deberán pagar esta sobretasa si el cálculo de su predial supera los 1.000 millones de pesos.

El sector financiero enfrentará uno de los incrementos más significativos en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). La tarifa actual de 14 por mil se elevará progresivamente a 20 por mil en 2027, bajando a 19 por mil en 2028 y 18 por mil en 2029.

Esta modificación genera preocupación considerando que, según datos de 2023, el sector financiero aporta aproximadamente el 35% del recaudo total del ICA. Fuentes del sector advierten: "Ahora nos enfrentamos a un escenario donde ese recaudo puede disminuir y moverse a municipios cercanos".

Las comercializadoras de alcohol y tabaco, excluyendo bares y restaurantes, también verán aumentada su tarifa de ICA a 19 por mil. Representantes del sector manifestaron su preocupación: "Este impuesto a las comercializadoras pues nos lo van a trasladar a los expendedores, a los establecimientos comerciales de Bogotá y pues nosotros tendremos que asumirlo porque no se lo podemos trasladar al consumidor final, ya ha habido otras altas".

Así quedaría para los demás sectores

El sector automotor no quedó exento de modificaciones. Para quienes comercializan vehículos eléctricos, la tarifa del ICA pasará del 6,9 por mil al 8 por mil; para híbridos alcanzará el 10 por mil y para vehículos convencionales el 11 por mil.

Aunque el sector de restaurantes experimentará una reducción en su ICA, sus representantes señalan contradicciones: "Este es muy inferior al aumento que nos hicieron del ICA el año pasado en diciembre, cuyo efecto no solamente ha sido un golpe fuerte a la caja de un sector que viene contraído, sino que aumentó nuestro indicador de cierres".

El próximo lunes el Consejo de Bogotá continuará las deliberaciones para aprobar los 25 artículos restantes de esta reforma tributaria.