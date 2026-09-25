La primera foto de alias Araña en poder de EE. UU., sus crímenes y los años de cárcel que pagaría

Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, de 44 años, fue extraditado a Estados Unidos donde enfrentará cargos federales por narcoterrorismo y conspiración internacional para enviar cocaína.

La extracción se materializó tras años de investigación que vinculan al líder de los Comandos de Frontera con el envío de droga desde Colombia hasta territorio estadounidense en coordinación con el Cartel de Sinaloa.

La operación de extradición comenzó a las 4:00 de la madrugada de este 25 de septiembre, en Bogotá, con un despliegue de seguridad que contó con siete vehículos, motorizados, helicópteros con cámaras termográficas y custodia permanente de Interpol y policía antiterrorismo.

El traslado se realizó desde la estación Los Mártires hasta la base de antinarcóticos, donde abordó un avión hacia Barranquilla. El presidente Abelardo de la Espriella supervisó personalmente la entrega a los Marshalls estadounidenses.

El prontuario criminal de alias Araña, extraditado a EE. UU.

La trayectoria criminal de alias Araña comenzó en 2008 cuando ingresó a Los Rastrojos. En 2010 se unió a las Farc y posteriormente asumió como cabecilla de los Comandos de Frontera en 2021, manteniendo bajo terror a los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas.

Su prontuario criminal se centra 16 homicidios, entre ellos cuatro líderes sociales que, según la Fiscalía, fueron considerados obstáculos para los intereses de su organización criminal.

El documento de acusación estadounidense detalla que la investigación federal incluyó interceptaciones telefónicas que evidencian su liderazgo en el envío de cocaína desde Colombia.

El expediente menciona que el gobierno de Gustavo Petro suspendió su extradición mientras participaba en conversaciones de paz, período durante el cual habría continuado enviando droga a Estados Unidos, según las autoridades.

Los años de cárcel que pagaría alias Araña en Estados Unidos

Rojas fue capturado en febrero con una circular roja de Interpol en un hotel de Bogotá. La Fiscalía le imputó en septiembre cargos relacionados con 16 homicidios ocurridos entre 2020 y 2024, además de 13 ataques violentos que dejaron múltiples víctimas en la región sur del país.

El presidente De la Espriella, al hacer efectiva la extradición, afirmó:

Aquí este sujeto hizo mucho daño, derramó mucha sangre y debe pagar cada gota de esa sangre que derramó del pueblo colombiano.

Alias Araña tendrá su primera audiencia ante la justicia estadounidense el próximo lunes a las 2:00 de la tarde en una corte de California, en Estados Unidos.

De ser hallado culpable de los cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional, enfrentará una pena mínima de 10 años de prisión, aunque podría extenderse hasta 20 años según la gravedad de las imputaciones y las pruebas presentadas por la fiscalía federal.