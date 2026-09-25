Nueva ley suspenderá licencia hasta por 10 años a conductores que causen lesiones a ciclistas

Los conductores en Colombia deberán prestar mayor atención al momento de adelantar a un ciclista. La recién expedida Ley 2635 de 2026 fortaleció las medidas para proteger a ciclistas y peatones y estableció consecuencias para quienes no respeten la distancia mínima durante una maniobra de adelantamiento.

La norma, expedida el pasado 22 de septiembre, contempla multas y, en los casos más graves, la posibilidad de suspender la licencia de conducción hasta por 10 años.

¿Cuándo podrían suspender la licencia de conducción hasta por 10 años?

La ley establece que todo conductor de un vehículo automotor debe mantener una distancia mínima de 1,50 metros cuando adelante a ciclistas o usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

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No cumplir esta obligación dará lugar a la multa contemplada en el literal D6 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

Sin embargo, la suspensión de hasta 10 años no se aplica únicamente por incumplir la distancia. La nueva legislación precisa que esta consecuencia podrá imponerse cuando, debido a no respetar el espacio mínimo establecido, se ocasionen lesiones o la muerte de un ciclista.

La medida quedó incluida en el artículo 5 de la Ley 2635, que modificó el artículo 60 del Código Nacional de Tránsito.

¿Qué otros cambios trae la Ley 2635 de 2026?

La legislación no se concentra únicamente en las sanciones. También establece medidas para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en las vías del país.

Las autoridades nacionales y territoriales deberán promover la planeación, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura segura para la movilidad a pie y en bicicleta.

Municipios y distritos también podrán incorporar metas e indicadores relacionados con infraestructura peatonal y ciclística dentro de sus instrumentos de planeación territorial y movilidad.

Además, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberán establecer criterios para priorizar estos proyectos.

La Ley 2635 de 2026 rige desde su publicación y busca reforzar la protección de quienes se encuentran entre los actores más vulnerables en las vías colombianas.