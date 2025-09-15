Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida

En Mosquera, Cundinamarca, una niña de apenas nueve años fue asesinada presuntamente por su padrastro dentro de la casa donde vivía con su familia.

El crimen ocurrió en presencia de otra menor, hija del mismo agresor, quien presenció el ataque.

Lo que informan las autoridades es que la menor fue víctima de 49 heridas con arma cortopunzante.

Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera

El hecho se registró en el barrio El Recodo. Según el reporte oficial, el hombre, dedicado a labores de domicilio, se encontraba solo con las dos niñas: su hijastra de 9 años y su hija de 10.

Durante ese lapso, habría atacado a la menor con un arma blanca, provocándole múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los gritos de desesperación de la madre de la víctima alertaron a los vecinos. Fue ella quien, al llegar a la vivienda, descubrió la escena y pidió ayuda. Una residente de la zona recordó:

La señora empezó a gritar que la niña y la niña, pues, nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo.

Los habitantes del sector, aún impactados, relataron que la situación fue tan aterradora que nadie se atrevió a intervenir directamente hasta que la Policía arribó al lugar.

Hasta que vimos que empezó la Policía a llegar, que pudimos salir de las casas porque nadie se atrevía.

Hombre que asesinó a su hijastra intentó quitarse la vida sin éxito

Cuando los uniformados ingresaron a la vivienda encontraron a la menor sin vida y al presunto agresor con graves heridas. Según el secretario de Seguridad de Mosquera, Diego Humberto Piza:

Fueron alrededor de 49 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo y del sujeto agresor más de 10 autolesiones que se realizan al percatarse de la presencia de la Policía Nacional.

El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital de Facatativá, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo supervisión de la Policía.

Por ahora, las autoridades judiciales asumieron el caso y avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.