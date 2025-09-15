CANAL RCN
Capturaron a alias Lámpara tras golpear salvajemente a su hijastro de 4 años en Antioquia

El menor permanece en estado crítico en Medellín luego de ser atacado por este integrante de la estructura criminal 'Los Mondongueros'.

septiembre 15 de 2025
09:02 a. m.
Las autoridades confirmaron la captura de Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, señalado de propinar una golpiza brutal a su hijastro de cuatro años.

El niño se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital General de Medellín, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por sobrevivir.

Hombre golpeó salvajemente a su hijastro de 4 años en Antioquia

El hecho ocurrió en la vereda Yarumalito, en el municipio de Yarumal, donde fue grabado el momento en que el agresor inmoviliza al pequeño contra el piso y lo ataca repetidamente mientras le grita.

En las imágenes, que se hicieron públicas, se observa cómo utiliza lo que parece ser un rejo para azotar en varias oportunidades al niño, que únicamente intenta cubrirse con sus manos.

La comunidad manifestó que no sería la primera vez que el menor sufría agresiones y pidió a las autoridades actuar para evitar que continúe siendo víctima de violencia.

Capturan en tiempo récord al padrastro que golpeó brutalmente al pequeño

La difusión del video provocó una reacción inmediata de la Policía y la Fiscalía, quienes desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener al responsable en tiempo récord.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó el ataque y aseguró que la ciudad no tolerará crímenes de esta magnitud contra la niñez:

Ha sido capturado en tiempo récord este salvaje que atentó brutalmente y golpeó brutalmente a un niño de 4 años en la ciudad de Medellín. El niño se debate en este momento entre la vida y la muerte por la fuerte golpiza que este sinvergüenza le dio. Este tipo es Cristian Alexis González, ya fue capturado, alias Lámpara de la estructura criminal Los Mondongueros. Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel.

De acuerdo con lo narrado por el mandatario, el ataque se habría producido cuando el hombre llegó a la vivienda hacia las 7:00 de la mañana.

El niño, que se había despertado para jugar, fue reprendido por su padrastro, quien le exigió que volviera a dormir. Ante la negativa natural de un menor de esa edad, el agresor reaccionó con violencia desmedida.

Quiero darle las gracias a nuestra Policía, a la Fiscalía General de la Nación porque actuaron en tiempo récord y así hay que reaccionar siempre, sobre todo con quienes atentan contra nuestros niños y nuestras niñas. Este sinvergüenza irá a la cárcel.

Actualmente, el menor permanece bajo atención médica intensiva debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas.

