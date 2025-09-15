Mujer habría caído desde un cuarto piso tras una discusión con su pareja en Soledad: esto se sabe

En Soledad, Atlántico, una mujer de 34 años permanece internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Misericordia, luego de caer desde el cuarto piso de su vivienda en hechos ocurrido el pasado 12 de septiembre.

Aunque la primera versión que se conoció de manera oficial apunta a un accidente, los familiares aseguran que el hecho estuvo precedido por una fuerte discusión con su pareja y denuncian que ya existían antecedentes de violencia en la relación.

Mujer cayó de un cuarto piso en Soledad: ¿qué se sabe?

La víctima se encontraba en su casa cuando, según los reportes iniciales, cayó al vació desde el cuarto piso.

Las autoridades informaron que, en principio, se trataba de un accidente; sin embargo, los allegados a ella contradicen esta versión y aseguran que lo ocurrido se dio en medio de una fuerte pelea con su compañero sentimental.

La mujer ya había sido víctima de maltrato por su pareja

Los familiares, además, sostienen que esto no sería un hecho aislado, ya que afirman que en la relación existieron constantes episodios de maltrato.

Incluso, manifestaron que no se trata de la única mujer que habría sido víctima de agresiones por parte de esta persona, por lo que piden que se adelante un proceso riguroso que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Ante esto, Ruth Pareja, representante de la Red de Mujeres del Atlántico, pidió a las instituciones estatales medidas inmediatas de protección:

Necesitamos que la Procuraduría, Fiscalía y todos los agentes garanticen a los familiares toda la protección requerida, inclusive hasta a los hijos de Johanna. Necesita que el ICBF también proteja a sus niños.

Finalmente, se espera que el hombre sea llamado a rendir indagatoria en los próximos días, pues su testimonio es clave para determinar las responsabilidades.