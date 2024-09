¿Está en riesgo la seguridad energética en Colombia?

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas activaron el Mecanismo para el Sostenimiento de la Confiabilidad Energética.

Medidas para garantizar la seguridad energética

La principal consecuencia de la sequía ha sido la disminución en los embalses, poniendo en líos el suministro de energía. Por lo tanto, el Mecanismo de Sostenimiento de Confiabilidad Energética pretende tomar acciones oportunas.

En La Mesa Ancha hablamos sobre este asunto. El invitado especial fue Martín Jaramillo, economista y columnista del diario La República.

RELACIONADO Gobierno pone en marcha medidas para garantizar la seguridad energética

¿Qué implicaciones tiene la circular de la Creg?

Martín Jaramillo:

“Hace más o menos un año y medio, David Luna empezó a decir que ojo con el apagón. Hoy lo estamos viendo”.

“¿Cuáles son los elementos para esta situación? El primero es la mala hidrología, vean los embalses. El segundo es un gran proyecto que no entra, una energía que se tenía planeada. Tiene nombre propio, La Guajira. No hay línea de transmisión. Ese proyecto no va a entrar”.

“En sistemas complejos como este, uno tiene que gestionar activamente si no quiere que se apague o se dejen de atender las cosas. Los proyectos para suplir se están cayendo, entonces sin inversión no habrá energía”.

“Lo tercero es que, en este momento se están usando las plantas térmicas. Si una de esas nos falla, se nos vendría un apagón en uno o dos años”.

RELACIONADO Las medidas que exigen gremios para evitar déficit de gas y energía en los próximos años

Julio César Iglesias:

“Hay dos grandes temas para el Gobierno: los hidrocarburos y el mercado. Si los mecanismos no comienzan a operar y se sube el precio de la energía, no van a ser viables esas fuentes de generación eléctrica”.

“La peor situación es que tengamos racionamientos, eso es lo que hay que evitar. Acá tenemos dos asuntos: uno coyuntural, pasar de agache en el corto plazo. Podríamos tener generación térmica que solucione en el corto plazo la demanda, pero tenemos un asunto estructural de la matriz energética. No hay confianza suficiente para la inversión”.

Juana Afanador:

“No hay que olvidar que esta crisis energética está asociada a la crisis energética que estamos viviendo en todo el mundo. El Amazonas, un territorio alejado del centro y de las necesidades energéticas e hídricas. Resulta que todo nuestro ecosistema está relacionado, no solamente Colombia como territorio sino Latinoamérica”.

“Es tan importante que no olvidemos que nuestra seguridad hídrica también depende de la lucha y el cuidado que tengamos ambientalmente en una zona como el Amazonas. El 23% de la humedad viene de esa zona”.

“Empezamos a crear crisis climáticas que se ven reflejadas en crisis energéticas. Esto nos demuestra que hay una falencia y es analizar la situación como un sistema. Es importante hablar del equilibrio hídrico y los ecosistemas en la COP16”.