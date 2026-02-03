¡Tembló fuerte y ampliamente en Colombia hoy 2 de marzo de 2026! Este es el reporte
Este temblor alcanzó los 4.0 de magnitud. ¿En qué municipios se sintió?
Noticias RCN
08:56 p. m.
Este 2 de marzo de 2026, se han presentado una gran cantidad de temblores en el país, de acuerdo al análisis del Servicio Geológico Colombiano.
Además, uno de ellos se sintió ampliamente en varios municipios. ¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 2 de marzo de 2026
- 7:25 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 4.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Lejanías (Meta), a 24 de Mesetas (Meta) y a 41 de San Juan de Arama (Meta).
Intensidad percibida: 4 (sentido fuertemente).
¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 2 de marzo de 2026?
- 2:42 a.m.
Epicentro: Aguachica, Cesar.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 90 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Aguachica (Cesar), a 17 de El Carmen (Norte de Santander) y a 23 de González (Cesar).
- 3:08 a.m.
Epicentro: Segovia, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Segovia (Antioquia), a 13 de Remedios (Antioquia) y a 43 de Zaragoza (Antioquia).
- 4:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 5:18 a.m.
Epicentro: Medina, Cundinamarca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 11 de Medina (Cundinamarca) y a 35 de Barranca de Upía (Meta).
- 7:40 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Mesetas (Meta), a 19 de Lejanías (Meta) y a 35 de San Juan de Arama (Meta).
- 7:40 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Mesetas (Meta), a 18 de Lejanías (Meta) y a 35 de San Juan de Arama (Meta).
- 7:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 10:02 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lejanías (Meta), a 21 de Mesetas (Meta) y a 38 de San Juan de Arama (Meta).
- 10:29 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Mesetas (Meta), a 18 de Lejanías (Meta) y a 35 de San Juan de Arama (Meta).
- 11:01 a.m.
Epicentro: Quibdó, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 16 de Atrato (Yuto) (Chocó) y a 25 de Río Quito (Paimado) (Chocó).
- 11:46 a.m.
Epicentro: Ocaña, Norte de Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 122 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Río de Oro (Cesar), a 9 de Ocaña (Norte de Santander) y a 15 de Teorama (Norte de Santander).
- 12:55 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).
- 3:21 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 5:31 p.m.
Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 8 de Susa (Cundinamarca) y a 12 de Lenguazaque (Cundinamarca).