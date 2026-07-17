Abelardo de la Espriella nombra como ministra de Cultura a Paola Holguín

Hay un nuevo nombramiento en el gabinete de Abelardo de la Espriella con la llegada de Paola Holguín como nueva ministra de Cultura. El presidente electo avanza así con la formación del equipo que lo acompañará en su llegada a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Esta decisión tomó por sorpresa a más de uno, considerando que la exsenadora fue precandidata presidencial del Centro Democrático, donde eligieron a Paloma Valencia como candidata final, partido al que posteriormente terminaría renunciando al señalar inconformidades.

La designación fue dada a conocer a través de un mensaje en las redes sociales del 'Tigre' en el que destacó el papel de la cultura como parte de la identidad del país y presentó las líneas generales que tendrá la gestión de la exsenadora al frente de esa cartera.

La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo.

¿Quién es Paola Holguín, futura ministra de Cultura?

Paola Holguín es comunicadora social y periodista, además de exsenadora de la República y exprecandidata presidencial. Durante varios periodos integró el Senado y desarrolló una trayectoria política ligada al uribismo. Recientemente renunció al partido Centro Democrático, colectividad en la que construyó buena parte de su carrera política y desde la cual aspiró a la candidatura presidencial.

Al anunciar su llegada al Ministerio de Cultura, De la Espriella la describió como "una mujer guerrera, de la provincia", y afirmó que asumirá el reto de liderar la denominada "batalla cultural" por la Nación. Esa expresión hizo parte del mensaje con el que el mandatario electo presentó oficialmente a quien integrará su gabinete.

¿Cuáles serán las funciones de Paola Holguín como ministra de Cultura?

De acuerdo con lo expuesto por De la Espriella, la nueva ministra tendrá como misión respaldar a los creadores "sin distinciones políticas", fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y convertir la cultura en un motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional.

El presidente electo también manifestó que durante su administración buscará que los artistas cuenten con un mayor respaldo del Estado, impulsando la creatividad y promoviendo el talento colombiano en escenarios internacionales. Estas fueron las prioridades que mencionó al presentar a Holguín como ministra de Cultura.

Con este anuncio, Paola Holguín se suma a la lista de integrantes del gabinete que ha venido revelando Abelardo de la Espriella de cara al inicio de su gobierno. La designación marca el regreso de la exsenadora a un cargo de primer nivel en la administración pública, ahora al frente de la política cultural del país.