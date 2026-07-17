Abelardo de la Espriella nombró embajadora ad honorem de la moda: ¿qué significa?

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que la diseñadora Silvia Tcherassi aceptó la invitación para se embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. De acuerdo con el comunicado oficial, la misión será promover la industria del diseño colombiano, el talento creativo nacional y el patrimonio artesanal del país en escenarios internacionales.

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Según el documento, la designación busca fortalecer la presencia de la moda colombiana en el mundo y respaldar el trabajo de diseñadores, artesanos, confeccionistas y demás creadores nacionales. El Gobierno del presidente electo señala que esta representación también pretende consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural y de promoción de la identidad nacional.

¿Qué significa que Silvia Tcherassi sea embajadora ad honorem?

Silvia Tcherassi ejercerá una representación honorífica. El documento no presenta este anuncio como un cargo diplomático tradicional ni detalla funciones administrativas, sino como una representación enfocada en la promoción internacional del talento colombiano.

El comunicado también destaca la trayectoria de la diseñadora como una de las figuras más influyentes de la moda latinoamericana. Resalta que ha llevado el nombre de Colombia a importantes escenarios del diseño y menciona reconocimientos internacionales como la condecoración de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia, además del Global Civic Leadership Award y un reconocimiento especial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

¿Cuál será la misión de la Embajadora Ad Honorem de la Moda?

Al anunciar la invitación, el presidente electo Abelardo De La Espriella afirmó que "Colombia tiene todo para convertirse en una potencia creativa" y aseguró que la diseñadora ha abierto las puertas del mundo al talento colombiano.

Añadió que, desde esta representación honorífica, espera que continúe inspirando nuevas oportunidades para quienes aportan al país con su creatividad, trabajo y excelencia.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.