Terminales de transporte en Bogotá proyectan la movilización de 200.000 viajeros para el puente festivo

Colombia vivirá su segundo puente festivo consecutivo del mes de julio y miles de ciudadanos se preparan para salir de las principales ciudades como Bogotá en donde, según la Alcaldía, se proyecta que se movilicen cerca de 200.000 personas.

Así mismo, se espera que la mayor concentración de viajeros se registre el sábado 18 de julio. Para esta jornada se proyecta la salida de más de 66.000 ciudadanos desde las tres terminales principales de la ciudad: Salitre, Norte y Sur.

Plan de seguridad vial para el puente festivo

La Terminal de Transporte de Bogotá activó un plan especial de seguridad junto a la Policía Nacional, Policía de Tránsito y Transporte, entre otras empresas de vigilancia privada, con el objetivo de desplegar estrictos operativos en materia de transporte.

Las autoridades harán auditorías constantes al circuito de taxis autorizados para combatir la piratería, se harán jornadas de requisa para evitar el ingreso de armas, entre otros controles.

"Nuestra prioridad es proteger la vida de los usuarios. Para lograrlo, invitamos a los viajeros a ser corresponsables de su seguridad: planifiquen sus desplazamientos con tiempo, mantengan sus pertenencias bajo estricta vigilancia dentro y fuera de las sedes, y compren sus pasajes únicamente en las taquillas o portales web oficiales de las empresas. Nunca aborden buses en la vía pública, pues exponen su integridad física y su patrimonio", explicó el gerente general de La Terminal, Rafael González, citado por la Alcaldía de Bogotá.

Operatividad en el sector de Yomasa durante el puente festivo

Como parte de la estrategia para facilitar la salida hacia los Llanos Orientales, se mantendrá habilitado el punto en el sector de Yomasa. Según la Alcaldía de Bogotá, dicho espacio garantizará que los ciudadanos aborden vehículos con revisiones tecnomecánicas al día y conductores con pruebas de alcoholimetría vigentes.

Los horarios de estas operaciones en dicho sector van desde el viernes 17 de julio de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., sábado 18 de julio de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. y domingo 19 de julio de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Recomendaciones para viajar con seguridad

Dentro de las sugerencias, por parte de las autoridades, se recomienda a los usuarios comprar únicamente los tiquetes en las taquillas oficiales o en las páginas web autorizadas de las empresas transportadoras, desconfiar de las ofertas promocionales dadas en redes sociales y abordar los vehículos dentro de las instalaciones de los terminales de transporte.

Así mismo, se recomienda verificar con anticipación los requisitos para viajar con niños y mascotas, llegar con anticipación para realizar el proceso de embarque y mantener bajo supervisión a los menores de edad.