CANAL RCN
Colombia

Terminales de transporte en Bogotá proyectan la movilización de 200.000 viajeros para el puente festivo

Según la Alcaldía de Bogotá, se espera que la mayor concentración de viajeros sea el sábado 18 de julio. Conozca las recomendaciones.

Foto: AFP.
Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
03:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia vivirá su segundo puente festivo consecutivo del mes de julio y miles de ciudadanos se preparan para salir de las principales ciudades como Bogotá en donde, según la Alcaldía, se proyecta que se movilicen cerca de 200.000 personas.

Así mismo, se espera que la mayor concentración de viajeros se registre el sábado 18 de julio. Para esta jornada se proyecta la salida de más de 66.000 ciudadanos desde las tres terminales principales de la ciudad: Salitre, Norte y Sur.

¡Pilas! Habrá cierres viales en Bogotá por el desfile militar del 20 de julio
RELACIONADO

¡Pilas! Habrá cierres viales en Bogotá por el desfile militar del 20 de julio

Plan de seguridad vial para el puente festivo

La Terminal de Transporte de Bogotá activó un plan especial de seguridad junto a la Policía Nacional, Policía de Tránsito y Transporte, entre otras empresas de vigilancia privada, con el objetivo de desplegar estrictos operativos en materia de transporte.

Las autoridades harán auditorías constantes al circuito de taxis autorizados para combatir la piratería, se harán jornadas de requisa para evitar el ingreso de armas, entre otros controles.

"Nuestra prioridad es proteger la vida de los usuarios. Para lograrlo, invitamos a los viajeros a ser corresponsables de su seguridad: planifiquen sus desplazamientos con tiempo, mantengan sus pertenencias bajo estricta vigilancia dentro y fuera de las sedes, y compren sus pasajes únicamente en las taquillas o portales web oficiales de las empresas. Nunca aborden buses en la vía pública, pues exponen su integridad física y su patrimonio", explicó el gerente general de La Terminal, Rafael González, citado por la Alcaldía de Bogotá.

Operatividad en el sector de Yomasa durante el puente festivo

Como parte de la estrategia para facilitar la salida hacia los Llanos Orientales, se mantendrá habilitado el punto en el sector de Yomasa. Según la Alcaldía de Bogotá, dicho espacio garantizará que los ciudadanos aborden vehículos con revisiones tecnomecánicas al día y conductores con pruebas de alcoholimetría vigentes.

Los horarios de estas operaciones en dicho sector van desde el viernes 17 de julio de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., sábado 18 de julio de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. y domingo 19 de julio de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Transportadores estarían evaluando no volver a Chocó por los ataques de grupos armados en carretera
RELACIONADO

Transportadores estarían evaluando no volver a Chocó por los ataques de grupos armados en carretera

Recomendaciones para viajar con seguridad

Dentro de las sugerencias, por parte de las autoridades, se recomienda a los usuarios comprar únicamente los tiquetes en las taquillas oficiales o en las páginas web autorizadas de las empresas transportadoras, desconfiar de las ofertas promocionales dadas en redes sociales y abordar los vehículos dentro de las instalaciones de los terminales de transporte.

Así mismo, se recomienda verificar con anticipación los requisitos para viajar con niños y mascotas, llegar con anticipación para realizar el proceso de embarque y mantener bajo supervisión a los menores de edad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¡Pilas! Habrá cierres viales en Bogotá por el desfile militar del 20 de julio

Chocó

Transportadores estarían evaluando no volver a Chocó por los ataques de grupos armados en carretera

Cauca

Alerta por uso de drones cargados con explosivos por parte de las disidencias en Cauca

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Humo en Nueva York preocupa antes de la final del Mundial 2026

¿Se jugará la final del Mundial? El humo en Nueva York genera preocupación.

Cartagena

Cierran servicios de clínica en Cartagena tras parto de una mujer en un andén

La Secretaría de Salud ordenó el cierre de varios servicios del centro asistencial mientras avanza la investigación.

Dólar

Dólar en Colombia rebotó con fuerza y rompió la tendencia bajista este 17 de julio

Irán

Irán pide a sus ciudadanos ahorrar energía por afectaciones registradas tras nuevos ataques de EE. UU.

Artistas

J Balvin está de luto: este fue su sentido mensaje