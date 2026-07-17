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La CRC frenó los excesivos costos de reconexión de servicios telefónicos: ¿Cuánto pueden cobrar?

Las tarifas se reducen hasta 97%, limitando el cobro a solo $285 en celulares y entre $1.232 y $10.269 pesos en servicios fijos de internet.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
03:41 p. m.
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La Comisión de Regulación de Comunicaciones estableció topes máximos para los cobros de reconexión de servicios de telecomunicaciones en Colombia, una medida que busca frenar lo que muchos usuarios consideraban cobros excesivos por parte de las empresas operadoras.

La nueva regulación estableció nuevas tarifas por concepto de reconexión de servicios:

  • Por la reconexión del servicio móvil las empresas solo podrán cobrar un máximo de $285
  • Para los servicios fijos de hogar, como el internet, el tope varía según el tamaño de la empresa proveedora: aquellas con más de 30.000 suscriptores podrán cobrar hasta $1.232 pesos, mientras que las que tengan menos de 30.000 usuarios podrán aplicar una tarifa máxima de $10.269.
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Estos son los abusivos cobros que no volverá a pagar

Antes de esta regulación, los usuarios reportaban cobros que oscilaban entre $10.000 y $40.000 por reconexión.

La queja más frecuente entre los usuarios era la inmediatez del corte y el monto del cobro.

"A uno se le pasa un día, pues está uno ocupado y ya inmediatamente cortan y tienen un cobro exagerado", expresó una usuaria persona afectada por estas prácticas.

Es importante aclarar que la medida no elimina la deuda pendiente ni obliga a las empresas a no cobrar por la reconexión del servicio. Lo que hace es establecer un límite al cobro y garantizar que este responda a los costos efectivos de reconectar el servicio, evitando así cobros arbitrarios o desproporcionados.

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El impacto de reducir los excesivos cobros de reconexión

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los cobros de reconexión podrían reducirse hasta en un 97% respecto a las tarifas que venían aplicando algunas empresas.

Esta decisión se enmarca en una política de protección al consumidor que busca establecer reglas claras y cobros justos en el sector de las telecomunicaciones.

La medida beneficiará especialmente a aquellos usuarios que, por diversas circunstancias, experimentan retrasos ocasionales en sus pagos y enfrentan la suspensión temporal de sus servicios.

Las empresas de telecomunicaciones deberán ajustar sus sistemas de facturación a estos nuevos topes máximos, garantizando así mayor transparencia y equidad en sus cobros por reconexión de servicios.

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