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¡Pilas! Habrá cierres viales en Bogotá por el desfile militar del 20 de julio

El desfile se llevará a cabo en una importante vía en el sur de Bogotá.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
02:10 p. m.
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La celebración del 20 de julio en Bogotá traerá importantes modificaciones en la movilidad con cierres viales que comenzarán desde el sábado por la noche en el sur.

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El desfile militar, que tradicionalmente se realizaba en la Avenida Boyacá, este año tendrá como escenario el sur de Bogotá, específicamente en la Avenida Villavicencio y sus alrededores. Este cambio de ubicación responde a la decisión de llevar la conmemoración patria a diferentes sectores de la ciudad.

¿Dónde habrá cierres viales?

Los soldados iniciarán su recorrido triunfal en la Avenida Villavicencio entre la transversal 71C, frente al centro comercial de la zona, hasta la carrera 23, donde se encuentra la estación de bomberos de Ciudad Bolívar. El desfile oficial se llevará a cabo el lunes festivo, sin embargo, los ensayos programados desde el sábado en horas nocturnas ya generarán restricciones vehiculares.

Las restricciones de movilidad afectarán principalmente el corredor que va desde la Avenida Villavicencio con Autopista Sur hasta la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. También se verán impactados sectores de la Autopista Sur y las vías aledañas a la zona del evento, lo que podría generar congestión vehicular en horas pico.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente considerando que el lunes festivo coincidirá con el retorno de viajeros que salieron de la ciudad durante el fin de semana largo. La combinación de estos factores podría complicar significativamente la movilidad en el sur de Bogotá.

Ojo con el pico y placa regional

Adicionalmente, es importante recordar que el próximo lunes, a pesar de ser día festivo, sí aplicará pico y placa regional, medida que iniciará a las 12 del día y se extenderá hasta las 8 de la noche. Esta restricción busca ordenar el flujo vehicular durante el retorno de quienes hayan salido de la ciudad.

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Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que utilicen rutas alternas y, de ser posible, opten por el transporte público o compartan vehículo para minimizar el impacto en la movilidad. Quienes planeen asistir al desfile deben considerar tiempos adicionales de desplazamiento y buscar opciones de estacionamiento con anticipación.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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