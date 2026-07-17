Irán pide a sus ciudadanos ahorrar energía por afectaciones registradas tras nuevos ataques de EE. UU.

La crisis energética en Irán ha alcanzado un punto crítico. El Ministerio de Energía de la república islámica emitió este viernes 17 de julio un llamado urgente a toda la población para que disminuya el consumo de electricidad de manera inmediata.

Esta solicitud se produce en un escenario de temperaturas extremas que azotan al sur del territorio nacional, cuyas provincias sufren graves fallas en el servicio a raíz de las recientes incursiones militares perpetradas por Estados Unidos contra diversas infraestructuras de suministro eléctrico.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo instó específicamente a la ciudadanía a apagar los sistemas de aire acondicionado durante las horas de mayor demanda, una medida orientada a estabilizar la red energética en las regiones meridionales, que actualmente lidian de forma simultánea con el calor sofocante y el impacto de los bombardeos enemigos en sus redes de alimentación.

Gobierno iraní advierte que más de 400 personas e han visto afectadas por los nuevos ataques de EE. UU.

La emergencia de los servicios públicos coincide con un panorama humano desalentador. Horas después del anuncio de la cartera de Energía, el Ministerio de Salud iraní actualizó el balance de víctimas civiles acumulado desde el pasado 22 de junio.

Según detalló el portavoz de dicha entidad sanitaria, Hosein Kermanpur, mediante una publicación en la plataforma X, la cifra de heridos ya ha superado las 400 personas, mientras que el número de fallecidos asciende a 38, a quienes catalogó como "mártires". Entre los decesos confirmados por las autoridades médicas se encuentran un menor de edad y tres mujeres.

Esta escalada armada rompe con el periodo de calma que se había logrado tras el alto el fuego del pasado mes de abril. Los enfrentamientos terrestres y aéreos directos entre Teherán y Washington volvieron a encenderse el 7 de julio, detonados por una serie de incidentes contra embarcaciones en aguas del Golfo que fueron atribuidos a las fuerzas iraníes.

La reanudación de las hostilidades representa un duro golpe a los intentos de mediación internacional que buscaban poner fin a un conflicto mayor, que estalló el 28 de febrero a raíz de los bombardeos conjuntos ejecutados por Israel y Estados Unidos contra la nación persa.

Ofensiva militar en la región y llamados a la diplomacia

La respuesta armada de Irán ante la presión de Washington tampoco se ha hecho esperar. Los Guardianes de la Revolución confirmaron el mismo viernes la ejecución de contrataques dirigidos hacia posiciones estratégicas fuera de sus fronteras.

El ala militar e ideológica del país afirmó haber destruido sistemas de radares estadounidenses ubicados en Omán, específicamente en la orilla sur del estratégico estrecho de Ormuz.

A través de un boletín, el ejército detalló que sus unidades neutralizaron con éxito un radar de vigilancia marítima situado en el área de Salamat, así como un dispositivo de monitoreo aéreo de fabricación norteamericana en la zona de Ghanam, justificando sus acciones como una respuesta a los ataques de EE. UU.