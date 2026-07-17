El viral listado que el arquero de Inglaterra tenía en su botella ante eventual ronda de penales contra Argentina

La Copa del Mundo 2026 se ha convertido en tema de conversación entre millones de fanáticos, tanto por lo que pasa dentro de la cancha como por fuera.

La semifinal definida entre Inglaterra y Argentina sigue siendo tema de conversación entre millones de hinchas, quienes exaltaron el desempeño de la Selección albiceleste durante todo el evento deportivo.

Pero un elemento ha empezado a llamar especialmente la atención entre cientos de hinchas, quienes se percataron de una estrategia, por parte del equipo inglés, con el que se pretendía lograr la victoria ante una eventual ronda de penales contra el equipo argentino.

¿Qué encontraron en la hidratación de Jordan Pickford?

El paso de la Selección Inglaterra por el Mundial 2026 fue uno de los más reconocidos para esta edición ya que dicho equipo logró dos vallas invictas y un promedio de 4.2 ocasiones claras de gol en la mayoría de los encuentros que tuvieron.

Dentro de su desempeño general se exaltaron algunas características como su poder ofensivo y la posesión del balón que mantuvieron durante la mayoría de los encuentros.

Pero las estrategias de este equipo iban más allá, pues la estrategia y la lectura de sus contrincantes también hizo parte de su plan de acción ante un posible escenario en el que tuvieran que irse a penales contra Argentina.

Pese a que el desenlace del juego terminó a favor del albiceleste, algunos deportistas lograron percatarse, durante los festejos, la inquietante lista que el arquero inglés, Jordan Pickford, tenía pegada en su botella para hidratarse.

En dicho documento tenía consignados los posibles movimientos de cada uno de los jugadores del equipo contrario durante una posible tanda de penales.

Dentro de la lista estaban contempladas las acciones de algunos jugadores como Lionel Messi, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Thiago Almada en los primeros diez lugares. En dicho formato también involucraron los posibles movimientos del arquero suplente.

RELACIONADO Shakira ya habría fijado su posición para la final entre Argentina y España en la Copa del Mundo 2026

Reacción de los argentinos a la botella de Pickford

La reacción de algunos jugadores como Messi y Enzo Fernández, mientras leían la consigna en la botella, ya son virales en redes sociales. Ambos jugadores leyeron con gran sorpresa la estrategia que los ingleses habían preparado por lo que decidieron mostrar el material a otras personas del equipo técnico.

Por su parte, el preparador físico de Argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram, que fue eliminada poco después de subirla, en donde exaltó que no habrían tenido los mismos planes.