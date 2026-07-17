Humo en Nueva York preocupa antes de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio en Nueva York, ciudad que enfrenta una alerta por la mala calidad del aire debido al humo de incendios forestales en Canadá y el norte de Minnesota.

La situación llevó a las autoridades locales a recomendar que la población permanezca en espacios cerrados o utilice mascarillas al salir, luego de que los índices de contaminación alcanzaran niveles catalogados entre insalubres y peligrosos.

El escenario también ha tenido impacto en el deporte. Algunos eventos fueron modificados por las condiciones ambientales, lo que abrió interrogantes sobre si la gran final entre Argentina y España podría verse afectada.

¿La final del Mundial 2026 corre riesgo por el humo?

Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial de la FIFA que indique un cambio en la programación del encuentro.

Sin embargo, las condiciones del aire sí han obligado a tomar medidas en otras competencias. El partido de la MLS entre Vancouver Whitecaps y Chicago Fire fue aplazado, al igual que el concierto previsto tras ese compromiso. Además, el duelo de las Grandes Ligas entre los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia tuvo que adelantar su horario por la contaminación.

El humo también redujo la visibilidad en varias ciudades de Estados Unidos, desde la región de los Grandes Lagos hasta sectores de la Costa Este, mientras un sistema de alta presión mantiene las partículas contaminantes cerca del suelo.

¿Qué dice el pronóstico para la final del Mundial?

Las previsiones meteorológicas entregan un panorama más favorable para los organizadores y los aficionados.

Se espera que durante el sábado lleguen lluvias que ayuden a limpiar la atmósfera y disipar el humo acumulado. Incluso, existe la posibilidad de nuevas precipitaciones en la mañana del domingo, lo que contribuiría a mejorar la calidad del aire antes del inicio de la final.

Por ahora, el encuentro sigue programado con normalidad y la expectativa continúa centrada en el duelo que enfrentará a Lionel Messi con una renovada Selección Argentina frente a la España liderada por Lamine Yamal.

Las próximas horas serán determinantes para confirmar la evolución de las condiciones ambientales y garantizar que el partido más importante del Mundial 2026 se dispute sin inconvenientes.