Manifestación de conductores en Bogotá del 16 de septiembre: confirman puntos de concentración y horario

Las calles de Bogotá enfrentarán este martes 16 de septiembre una nueva jornada de manifestaciones que promete generar complicaciones en la movilidad de la capital.

Diversos gremios de conductores, respaldados por asociaciones, clubes de motociclistas y transportadores de carga, confirmaron que se movilizarán desde las primeras horas de la mañana en distintos sectores de la ciudad.

La convocatoria surge después de que venciera el plazo dado al alcalde Carlos Fernando Galán para responder a las solicitudes de los gremios. El 9 de septiembre terminó el tiempo fijado por más de veinte sectores del transporte que, en una reunión oficial, entregaron un documento pidiendo un espacio participativo para exponer los problemas que enfrentan diariamente quienes circulan por la capital.

Julián Forero ('Fuchi'), vocero de los conductores

Uno de los principales líderes de la protesta es el concejal Julián Forero, quien también funge como vocero de motociclistas y conductores en Bogotá.

En varias ocasiones, Forero señaló presuntas irregularidades en el funcionamiento del sistema de movilidad y ha insistido en que se requiere una interlocución directa con las autoridades distritales.

“El llamado es a que se garantice la seguridad vial, pero también condiciones justas para quienes trabajamos en la calle y dependemos de nuestro vehículo”, señaló el concejal, al anunciar que la marcha se llevará a cabo de manera pacífica y organizada.

Hora y puntos de concentración de la marcha del 16 de septiembre en Bogotá

Los organizadores confirmaron que serán siete puntos de encuentro desde donde saldrán las caravanas y plantones a partir de las 5:00 a.m.

Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba

Calle 95 con carrera 15

Biblioteca Virgilio Barco

Carrera 11 con calle 69

Plaza de Bolívar

Centro Mayor

Autopista Sur con Avenida Villavicencio.

El Distrito informó que desplegará más de 80 gestores de diálogo en la ciudad para acompañar las manifestaciones.

“Garantizaremos el derecho a la protesta pacífica, pero también a la movilidad de quienes no participan de la jornada”, explicaron desde la Alcaldía.

La ciudadanía debe prever retrasos y bloqueos durante el día, especialmente en las zonas cercanas a los puntos de concentración. Se recomienda planear los recorridos con anticipación, priorizar el uso del transporte público y mantenerse informado de los reportes oficiales en tiempo real.