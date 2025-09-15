Acueducto anuncias cortes de agua en Bogotá y sus municipios aledaños la semana del 15 al 19 de septiembre: prográmese

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) autorizó la suspensión del servicio en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Fontibón, Usme, Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y los municipios de Soacha, Gachancipá, Toncancipá, Cajicá y La Calera, por sectores, del lunes 15 de septiembre al viernes 19.

Los cortes se realizarán para garantizar el desarrollo de obras de mantenimiento para mejorar el flujo del líquido vital y minimizar afectaciones por posibles daños en la tubería o los accesorios del suministro de agua potable.

Durante los trabajos, se recomienda mantener llenos los tanques de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes en un periodo máximo de 24 horas y privilegiar el lavado de manos y los trabajos de cocina, sobre otros usos.

Además, se dio a conocer que carrotanques estarán prestando el servicio de abastecimiento en los sectores afectados que marquen el 116 (la Acualínea), aunque clínicas, hospitales y centros de alta concentración de personas serán prioritarios.

Cortes de agua programados para el lunes 15 de septiembre por localidades:

Localidad de Los Mártires

Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Colseguros, El Listón, Usatama, Voto Nacional, Paloquemao, Sabana, La Pepita, Ricaurte, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, San Antonio, La Fraguita, Restrepo, Ciudad Jardín, Olaya, Gustavo Restrepo, Granjas de San Pablo, San Jorge Sur y Vergel.

Cortes de agua programados para el martes 16 de septiembre por localidades:

Localidad de Santa Fe

La Alameda.

Localidad de Puente Aranda

Milenta.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó.

Localidad de Usme

Santa Librada, La Aurora y Barranquillita

Municipio de Soacha – Cundinamarca

Barrios Arizona, Casa Bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibú, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolás, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofía, Villa Sofía I, Villa Sofía II, Villa Sonia y Zona Industrial Santa Ana.

Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa.

Localidad de Usme

Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural y Olarte.

Cortes de agua programados para el miércoles 17 de septiembre por localidades:

Localidad de Puente Aranda

Estación Central, Los Ejidos y Cundinamarca.

Localidad de Usme

Tibaque, Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque Rural, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes, Violetas Rural, Juan José Rondón I, Los Soches y Tocaimita Sur.

Localidad de Suba

Club Los Lagartos y Niza Suba.

Municipios de Gachancipá y Tocancipá – Cundinamarca

Todo el municipio.

Municipio de Cajicá – Cundinamarca

Todo el municipio.

Cortes de agua programados para el jueves 18 de septiembre por localidades:

Localidad de Engativá

San Ignacio.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso.

Localidad de Fontibón

Modelia. De la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25G.

Localidad de Usme

Yomasa Norte, Monteblanco y Gran Yomasa.

Localidad de Bosa

Barrios Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

Localidad de Usme

Barrios Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental y Amapolas.

Cortes de agua programados para el viernes 19 de septiembre por localidades:

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector.

Municipio de La Calera – Cundinamarca

Todo el municipio.