Paro por avalúo catastral mantiene bloqueos en cinco departamentos y deja pérdidas por $600.000 millones

El paro por el aumento del avalúo catastral en Colombia completa cinco días con bloqueos activos en cinco departamentos: Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cesar y Risaralda.

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Las manifestaciones, lideradas principalmente por campesinos, han generado una crisis en la movilidad y en la economía regional, con pérdidas que ya superan los $600.000 millones, según reportes desde Fenalco y sectores productivos.

En Santander, uno de los epicentros de la protesta, persisten cierres en vías estratégicas como la que comunica a Bogotá con San Gil, así como en la Ruta del Sol y el corredor hacia Barrancabermeja. La situación más crítica se registra en el peaje de Lebrija, que conecta con el aeropuerto Palonegro, donde los viajeros deben caminar varios kilómetros para poder tomar sus vuelos debido a la imposibilidad de tránsito vehicular.

Bloqueos viales y crisis en el transporte afectan a miles de pasajeros

La afectación al transporte es significativa. En la terminal de Bucaramanga, la operación se encuentra apenas en un 10%, con miles de pasajeros represados. En cinco días, solo han salido cerca de 500 buses, una cifra que normalmente corresponde a un solo día de operación. Usuarios reportan esperas prolongadas, incremento en los costos de los pasajes y trayectos que han pasado de cinco a más de 14 horas.

En el aeropuerto Palonegro, la situación también es compleja. Los bloqueos han obligado a pasajeros a recorrer hasta 4 kilómetros a pie, incluso bajo la lluvia, para no perder sus vuelos. Además, se han registrado cancelaciones de vuelos debido a las condiciones climáticas y las dificultades de acceso.

Otros departamentos también presentan bloqueos importantes. En Boyacá, municipios como Moniquirá y Chiquinquirá mantienen cierres con pasos intermitentes. En Norte de Santander, hay al menos 12 puntos bloqueados en corredores clave como la vía Cúcuta-Pamplona. En Cesar, las protestas afectan la Troncal del Magdalena Medio, mientras que en Risaralda se reportan cierres en la variante La Romelia, afectando la conexión entre Pereira y Manizales.

Avalúo catastral, origen del paro y punto central de las negociaciones

El detonante de las protestas es el incremento en el avalúo catastral, que ha elevado significativamente los impuestos prediales para miles de campesinos. Algunos casos reportan aumentos que pasan de cientos de miles de pesos a decenas de millones, lo que ha generado inconformidad generalizada.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reconoció inconsistencias en algunos avalúos y aseguró que ya se han realizado ajustes en varios casos. Asimismo, indicó que los ciudadanos pueden solicitar la revisión de sus predios si consideran que la valoración es incorrecta.

Mientras tanto, en Bogotá avanza una mesa de diálogo entre representantes de los manifestantes, gobernadores y el Gobierno Nacional. Los líderes campesinos han señalado que los bloqueos se mantendrán de manera indefinida hasta que se logren acuerdos concretos, incluyendo la posible derogación de la resolución que regula estos avalúos.

La crisis también impacta sectores económicos clave. Desde Fenavi se reportan 10 millones de huevos represados, 1.500 toneladas de carne de pollo sin movilizar y la cancelación de exportaciones hacia el Caribe. Además, industrias como la construcción, el turismo y el comercio enfrentan pérdidas diarias cercanas a los $120.000 millones.