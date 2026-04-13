A pesar de anunciar acuerdos con manifestantes, se reactivan bloqueos en sectores clave de Santander

La situación del paro campesino en Bucaramanga registró un cambio parcial tras una jornada de diálogo entre voceros de los manifestantes y la Gobernación de Santander. Como resultado, se acordó la suspensión temporal de los bloqueos viales que venían afectando la movilidad en el departamento.

Pese a este avance, los líderes del paro fueron enfáticos en señalar que la protesta continúa. La suspensión de los cierres responde a una medida transitoria mientras se abren nuevos espacios de negociación con el Gobierno Nacional.

Se registran nuevos bloqueos en Santander

Durante varias horas de reunión, las partes lograron acuerdos puntuales que incluyen la habilitación de las vías y el levantamiento de las restricciones vehiculares. Esta decisión permitió restablecer el tránsito hacia puntos estratégicos como el aeropuerto que conecta al área metropolitana de Bucaramanga.

Sin embargo, según explicaron los manifestantes se generó un corredor en el peaje de Lebrija rumbo al aeropuerto, habilitando el paso desde las 4:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, pero nuevamente cerraron el paso y se indica que ahora sería de manera indefinida.

Además, se reportan que hay también hay bloqueos en otros puntos estratégicos de Santander. En el municipio de Sabana de Torres, la entrada del municipio de San Alberto que conecta con la costa Caribe, la vía a Cúcuta y la vía que conecta con Bogotá entre los municipios de San Gil y Socorro.

Reunión clave en Bogotá por actualización catastral e impuesto predial

El siguiente paso en este proceso será una reunión en Bogotá entre delegados de Bucaramanga y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada de la actualización catastral que ha generado el descontento entre los campesinos.

De acuerdo con los manifestantes, los nuevos avalúos catastrales implicarían un aumento significativo en el impuesto predial, lo que impactaría directamente la economía de los habitantes rurales. Por esta razón, uno de los objetivos principales del diálogo es revisar y, eventualmente, ajustar estas valoraciones.

El gobernador de Santander confirmó que acompañará a los voceros en esta mesa nacional, donde también se trabajará en la estructuración de una medida regional que permita reducir los avalúos catastrales en el departamento y mitigar el impacto tributario.