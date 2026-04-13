Líder de paro por avalúo catastral negó vínculos con el Centro Democrático

Se completan cinco días de paro campesino en donde manifestantes protestan en contra la actualización del avalúo catastral que generaría mayores costos en el impuesto predial, siendo el departamento de Santander el más afectado a causa de los bloqueos que se han presentado en vías estratégicas del departamento.

Sin embargo, un tema que se robó la atención en redes sociales es la participación de Tatiana Muñoz como una de las líderes y más reconocibles voceras de la movilización, puesto que se le ha visto trabajar de la mano de un partido de oposición al Gobierno Nacional como lo es el Centro Democrático.

El registro oficial del partido muestra que Muñoz es militante activa desde mediados de 2023, situación que ha negado y afirma que simplemente recibió un aval para participar en elecciones en el pasado.

Tatiana Muñoz desmiente ser militante del Centro Democrático

A través de una trasmisión en vivo en sus redes sociales, Muñoz se pronunció tras la polémica que se generó. Con lágrimas explicó que las manifestaciones se están haciendo desde la independencia para exigir cambios en el modelo del catastro multipropósito.

"Lo que buscan es deslegitimar nuestra movilización. La única forma de que el país avance es dejando de lado toda clase de discusión ideológica y polarización", comentó Muñoz, quien en el pasado fue candidata a la Alcaldía de Villeta por el partido Centro Democrático.

En su momento, Muñoz comentó a Caracol Radio que oficiarían directamente al partido para que se elimine su registro como militante del partido.

Paloma Valencia reconoció amistad con Tatiana Muñoz

Durante un acto de campaña justamente en el municipio de Villeta, la candidata Paloma Valencia reconoció la cercanía con Tatiana Muñoz, confirmando su respaldo en las jornadas de movilización junto a los campesinos de la región.

"Soy amiga de Tatiana que es de acá y le ayudé a que conociera muchos otros campesinos de muchas regiones de Colombia que estaban protestando por el tema del catastro", comentó.