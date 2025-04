Partidos políticos rechazan polémicas declaraciones del presidente Petro

Durante la mañana de este 25 de abril el Partido de la U se pronunció públicamente para rechazar con firmeza las recientes expresiones del presidente de la República dirigidas hacia el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

Partidos rechazan declaraciones del presidente Gustavo Petro

En un comunicado oficial, el partido expresó su profunda preocupación por el tono utilizado por el presidente Gustavo Petro, al considerar que se trató de afirmaciones ofensivas e inapropiadas.

Según el partido, las declaraciones del jefe de Estado fueron motivadas por las opiniones emitidas por Cepeda en relación con la consulta popular promovida por el Gobierno Nacional.

“En nuestra colectividad expresamos nuestro más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente de la República, quien utilizó términos descorteses y agresivos para referirse al presidente del Senado por manifestar sus opiniones respecto a la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional”, se lee en el documento.

Para la U, si bien las diferencias de opinión son parte natural del ejercicio democrático, estas deben darse dentro de un marco de respeto mutuo y altura institucional, sin recurrir a descalificaciones personales.

"En democracia, el debate político debe desarrollarse en un marco de respeto institucional y altura republicana", indicó el comunicado, haciendo un llamado a preservar la calidad del diálogo público y el equilibrio entre los poderes del Estado.

La dirección colegiada del partido y su bancada de senadores reiteraron su compromiso con la institucionalidad, el respeto entre las ramas del poder y la construcción de consensos.

Asimismo, manifestaron su disposición a participar en la formulación de reformas que respondan a las necesidades del país, siempre que se garantice un ambiente de diálogo y concertación entre todos los sectores.

Partido Conservador se pronuncia tras declaraciones del Petro

Por su parte, Nadia Blel Scaf, senadora del Partido Conservador, también se refirió a las cuestionables declaraciones del presidente en su cuenta oficial de X.

Para la senadora, “hay límites que no se deben cruzar y no todo vale en la política. Insultar con palabras soeces al presidente del Congreso no es solo un ataque personal, es una agresión directa a la institucionalidad que todos debemos respetar, más aún, desde el Ejecutivo”.

Además, expresó su “total respaldo al senador. La dignidad no se grita ni se impone a las malas, se demuestra con carácter y argumentos técnicos. Colombia necesita más debates de fondo y menos agresiones personales”.

Adicionalmente, a través de un comunicado, el partido condenó "enfáticamente las expresiones groseras y los calificativos despectivos empleados por el presidente" y lo instó a respetar "la separación de poderes, la autonomía del Congreso (...) la vulgaridad no solo desluce la vocería presidencial sino que degrada el debate público".