“Decir que la Corte se demora en elegir fiscal es un despropósito”: Javier Rincón

Se viven momentos de tensión en la Rama Judicial por cuenta de la elección a fiscal general de la Nación. Lo que debería ser un procedimiento ‘armonioso’ entre instituciones, con tensiones naturales, se ha convertido en un ambiente de pugnacidad para que se elija pronto a una fiscal de la terna enviada por el presidente Petro en septiembre de 2023, que evoca otras elecciones como la de la fiscal Viviane Morales que llegó a ese cargo 16 meses después de que Mario Iguarán, su antecesor, saliera del cargo.

Las candidatas son Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. Según las votaciones, ninguna de las juristas ha logrado 16 de los 23 votos, pero Amelia Pérez es la candidata más opcionada que alcanzó 13 votos en la ronda más reciente.

Se trata de una jurista con experiencia como fiscal seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito, fiscal regional delegado ante los Jueces Regionales, fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, delegada ante los Jueces Especializado y fiscal especializado Unidad de Terrorismo delegada ante los Jueces Especializados. Pero también fue contratista de la Alcaldía de Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.

¿Cómo es el procedimiento para elegir fiscal en Colombia? ¿Qué criterios tienen en cuenta los magistrados? ¿Cuáles son los retos de la próxima fiscal general de la Nación?

Para entender este proceso, Noticias RCN habló con Javier Rincón Salcedo, abogado y profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana y Doctor en Derecho de la Universidad de Poitiers de Francia. Desde el año 2014, es Conjuez de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección que se ocupa, entre otros, de acciones constitucionales y electorales.

¿Cómo ve la elección de fiscal en este momento?

Es un momento grave porque se requiere que la Fiscalía sea de alguna manera la institución de la Rama Judicial más ponderada porque juega un papel de vértice entre la relación que tiene el gobierno nacional y el Congreso de la República con la justicia. Es una especie de vértice entre los tres poderes. Esencial para efectos de la lucha contra el delito.

Entonces creo que es un momento muy grave porque veo con mucha preocupación que se haya querido politizar la figura del fiscal. Que pueda ser más afín a una corriente política que a otra no es problemático. Lo problemático es que se pretenda politizar a la institución o sea como si esto fuera una guerra entre un poder público que sería el Ejecutivo, en este caso encabeza el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Lea también: Policía tiene identificados cuatro presuntos responsables del asedio al Palacio de Justicia

El presidente Petro dice que no conoce personalmente a las personas que conforman la terna y eso sería un acto de independencia, además de lo simbólico que sean tres mujeres. ¿Está de acuerdo?

Honestamente pienso que hay una suposición de parte del presidente Petro de que la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia no estaría eligiendo a la nueva fiscal es por una razón ideológica.



Porque según el presidente de la República las tres personas que presentó reúnen ampliamente las calidades para ser Fiscal General de la Nación, pero eso es entrar en la cabeza de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que además votan de manera individual.

El tema de la de la cercanía debemos mirarlo con cierta distancia porque si bien los anteriores fiscales era evidente que tenían una cercanía con el Presidente de la República pues nada nos dice que estas personas no puedan tener una cercanía con el presidente actual.

No tanto porque lo conozcan o no lo conozcan, sino por esta lógica, que yo creo es perversa, de politización de la Fiscalía a través de el nombramiento de una persona o de unas personas afines ideológicamente a una causa.

¿Cómo es el proceso para elegir a fiscal general?

Contrario a lo que mucha gente quiere hacer ver, el procedimiento es formalmente muy sencillo: el presidente de la República presenta una terna ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte, dentro de una lógica de equilibrio de poderes, nombre a una persona en un cargo que pertenece a la Rama Judicial. Eso es lo primero.

Lo que hace la Corte es que recibe la terna y procede a estudiar individualmente cada una de las candidatas. Pueden, si lo estima conveniente, citar audiencias para escucharlas, para saber qué programa tienen dentro de la Fiscalía, cómo quisieran dirigir la Fiscalía, qué expectativas tienen.

En estas audiencias es importante verificar el conocimiento que tiene la candidata sobre la propia Fiscalía y la política criminal. Luego de esas audiencias, que no son obligatorias, viene una votación sencilla en la cual alguna de las tres candidatos debe obtener las dos terceras partes del total de los magistrados, son 23.

Debe obtener 16 votos quien vaya a ser elegida. De acuerdo con el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, en sala plena puede suceder que en la primera votación una persona obtenga los 16 votos o no. Entonces se hace una segunda votación pero únicamente las dos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera ronda.

Si se vuelve a votar y no se obtiene esa mayoría, entonces se vota en sesión posterior separadamente por cada una de las candidatas que quedaron primeras para ver si alguna de las dos logra obtener 16 votos. Si esto fracasa, pues volvemos a comentar todo el procedimiento.

Juegan muchas cosas para efectos de la elección como por ejemplo quien se presenta para fiscal, pues ya reúne los requisitos mínimos para ser fiscal como ser abogado y tener por lo menos 15 años de experiencia.

Pero realmente lo que hace la Corte también es un análisis más cuantitativo en su ponderación de la persona que va a estar allí. Porque va a dirigir una institución tremendamente importante, compleja y sobre todo con mucho poder en nuestro país.

Algunos críticos de la elección a fiscal señalan que usualmente los ternados hacen “lobby” con los magistrados frente a eventuales cuotas que tendrían en la Fiscalía. ¿Es cierto?

No puedo ni me atrevo a hacer una afirmación en ese sentido porque aunque haya sido algo así como un rumor de corredor, que siempre han difundido los que han perdido la elección a la Fiscalía.

Normalmente el que pierde la elección dice “es que como yo no quise entregarles la Costa Caribe entonces por eso fue que no me eligieron”. No me atrevo a decir que eso es así.

Pero lo que sí creo yo que se pueda afirmar y no en el campo de la suposición es que a los magistrados de la Corte, está claro que les tiene que preocupar el hecho de que el futuro fiscal tendrá una planta gigantesca que impactará directamente a las instituciones regionales, a la labor de la justicia en las regiones.



La Corte Suprema de Justicia también representa a las regiones entonces resulta evidente que un magistrado pueda tener un interés particular, por ejemplo por el manejo que se le va a dar a la Fiscalía en el Caribe. No porque él quiera puestos sino porque su conocimiento del área, tal vez porque fue juez, fue magistrado allí en el Caribe, es superior al de otros y entonces tiene un interés particular de saber cómo se van a manejar las cosas.

Entonces no me atrevería a hacer esa afirmación, creo que ha sido un rumor de corredor en general de los perdedores y creo de todas maneras que el cómo se maneja la Fiscalía en las regiones es un factor objetivo que muy seguramente lo analizan los magistrados de la Corte.

¿Realmente la Corte se está tardando más de lo debido como indica una parte de la ciudadanía? ¿O el presidente Petro se anticipó en presentar la terna?

Creo que el presidente Petro se anticipó en presentar la terna, era absolutamente innecesario. Era un mecanismo para poner políticamente entre la espada y la pared a la Corte Suprema de Justicia. En esta especie de idea de “ahí les presenté la terna hace mucho tiempo, han tenido mucho tiempo para estudiarla, entonces apenas se vaya el fiscal Barbosa ustedes deben elegir”.

Creo que el presidente Petro se anticipó en presentar la terna, era absolutamente innecesario. Era un mecanismo para poner políticamente entre la espada y la pared a la Corte Suprema de Justicia

La Corte tiene unos procedimientos internos que están determinados por sus propios estatutos. En consecuencia, la Corte discutirá la terna para fiscal no en el momento que el presidente quiera porque para eso hay una división de poderes, sino en el momento que de acuerdo con el reglamento interno y las diferentes normas que regulan el procedimiento, deba hacer.

Sobre el argumento de que se está demorando. Sí se está tomando más tiempo del que se pudo haber tomado en otras ocasiones, pero acá hay que tener en cuenta una vez más que la Corte no es un bloque de cemento que elige de manera ciega y objetiva cualquier cosa. No. Es un grupo de expertos en Derecho. Estamos hablando de la cabeza de la Rama Judicial. Aquí no estamos hablando de un comité por ahí perdido. La Corte está conformada por seres humanos que tienen diferentes posiciones jurídicas y políticas en términos de visiones sobre cómo debería funcionar la justicia.

No se puede comparar necesariamente con otras épocas porque los 23 de hoy son diferentes a los 23 que eligieron al fiscal Barbosa y a los 23 que eligieron al fiscal Martínez. Me parece muy grave esta idea de demora y que tienen que escoger rápido. Creo que todos deberíamos rodear en ese sentido a la Corte Suprema de Justicia.

La Corte está en su comprensión de que está frente a una situación grave de politización de un órgano judicial. Está intentando hacer lo mejor que puede de la manera más ponderada e insisto dentro de las reglas que le permiten sus estatutos.

Finalmente, ¿Cuáles son los retos que tendrá la próxima fiscal general de la Nación?

El primer gran reto, que se deriva de toda esta coyuntura, es demostrar su independencia, pero no sólo frente al Ejecutivo sino también frente a la Corte. La Fiscalía no está al servicio de la Corte Suprema de Justicia; el ente acusador colabora como parte de la Rama Judicial con la Corte Suprema de Justicia y los demás jueces de la República.

El segundo gran reto es la eficacia en el impulso procesal cuando se encuentra con la comisión de delitos para que se realice una investigación rápida, una investigación garantista y que se sea eficaz a la hora de jugar el rol que le corresponde dentro del entramado de la justicia



Tercero, y quizás lo más importante, es recuperar la imagen garantista que debería tener la Fiscalía General de la Nación. En mi concepto se perdió desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente nadie considera que llegó una institución garante de sus derechos, de transparencia en su proceder, de una investigación ponderada tranquila. Pero equivocadamente se ha considerado que es un órgano de control sin serlo.

“Llegó la Fiscalía”, entonces qué susto, porque es que si la Fiscalía lo llamó es porque ya le van a decretar una detención preventiva y lo van a imputar. Cuando la percepción debería ser “llegó la institución que me va a garantizar el que yo tenga una investigación objetiva, ponderada”. Y que si demuestro con las pruebas existentes que no tengo ningún tipo de responsabilidad pues simplemente habrá garantías.

Esos son los tres grandes retos: independencia, imparcialidad y la garantía de que sea una institución realmente garantista.