Confidencial: La durísima pelea dentro de Mineducación por “el caso filtración” en el remezón del gabinete

En los pasillos del Ministerio de Educación hay una tormenta que se percibe en el aire. En el piso del despacho del hasta ayer ministro Alejandro Gaviria hay un cruce de acusaciones sobre “el caso filtración”.

Los hechos se cuentan de esta forma: es verdad que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, fue crítico de la reforma a la salud en el fondo durante los cónclaves en los que el gabinete se reunió para discutir la propuesta de su colega, Carolina Corcho. Pero en realidad lo que le molestó al primer círculo del presidente en Palacio, fue las dos filtraciones a la prensa de los documentos con los cuestionamientos.

El primero sucedió la semana siguiente a la reunión del gabinete en Boyacá. Era el texto de Gaviria que este mismo expuso ante todo el equipo de ministros quejándose de falta de diagnóstico para presentar la reforma y el desequilibrio para encontrar un modelo que pudiera salvar los éxitos del sistema con la intervención de las EPS en las zonas urbanas y apostarle a un modelo mucho más público con la participación directa del Estado en las zonas dispersas. Allí también se preguntaba qué iba a pasar con los traslados que hacían las EPS en regiones que significaban miles de millones de pesos en gastos por la necesidad de usar helicópteros, o las razones técnicas que justificaban la eliminación de la gestión financiera en cabeza de las aseguradoras.

Sobre ese documento, publicado en varios medios de comunicación, incluyendo a Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro publicó un trino señalando que no había división en su equipo, sino que se trataba de una discusión que se había dado con todos los argumentos en el cónclave. Sin embargo, La Silla Vacía publicó una historia en la que aseguraba que la jefe de gabinete, Laura Sarabia, había llamado a Gaviria exigiéndole explicaciones sobre la filtración. “Si no se aclaraba la situación debía dar un paso al costado”, decía el artículo de La Silla.

El segundo documento fue el publicado en los últimos días por la Revista Cambio. Este era uno mucho más técnico en el que estaban expuestas las preocupaciones del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y otros ministros. Lo más importante tenía que ver con las dudas sobre el sostenimiento fiscal para garantizar los servicios y tratamientos directamente a través de la Adres, sin que hubiese lugar a la capitalización de los privados. Pero también se insistía en las preocupaciones de Gaviria. La filtración de ese documento causó la ira en Palacio. El equipo del presidente sintió que no podía trabajar sin mínimos de confianza en las discusiones de los ministros.

Luego vino la búsqueda de explicaciones en el Ministerio de Educación, y allí quedaron en el medio varios asesores de Gaviria. Este portal conoció una dura solicitud de rectificación que hizo Marla Gutiérrez a la jefe de prensa del Ministerio, Paula Molano Oliveros. Gutiérrez es una asesora de Gaviria que desarrolló la estrategia de campaña de jóvenes para la candidatura de Gaviria a la Presidencia. De hecho, renunció al Partido Liberal, en donde militaba, para sumarse a la campaña del ex rector de Los Andes cuando se dio una diferencia con el expresidente César Gaviria.

“Alrededor de las 4:00p.m del mismo día fui citada al despacho del Ministro en dónde se encontraba usted, la contratista Paula Marily Molano Oliveros que funge como jefe de prensa del Ministro, el jefe de prensa del Ministerio Alex Pinilla y el contratista Miguel Esteban Suarez Gutiérrez, frente a ellos el Ministro me preguntó si yo había suministrado la información que reposaba en el portal La Silla Vacía”, dice la solicitud de rectificación.

Más adelante, la solicitud señala que la jefe de prensa del Ministerio le señaló a Gaviria el nombre de Gutiérrez en la filtración por cuenta de una conversación con un editor de La Silla Vacía.

“Horas después decidí comunicarme con el periodista que escribió el artículo, Juan Manuel Flórez, quién luego de recibir mi mensaje de WhatsApp me llamó, en la conversación me contó que fue él mismo quien abordó a las fuentes y que ninguna era yo, de la misma forma alegó no conocerla a usted. Juan Manuel Flórez de forma inmediata se contactó con Daniel Pacheco, la persona que usted señaló de haberle informado que yo fui quien se comunicó con La Sila Vacía, y Daniel Pacheco le aseguró no conocerla a usted”.

En este tono se desarrolló una reunión para buscar responsables sobre la primera filtración. Está claro que desde Palacio le exigieron explicaciones contundentes y rápidas a Gaviria sobre la filtración de su carta y la filtración de la llamada de Laura Sarabia. Ante la ausencia de respuestas y la filtración del segundo documento, el presidente decidió prescindir de los servicios de Gaviria y en el Ministerio quedó abierta una discusión para encontrar a quien habría entregado el documento.

Gutiérrez fue enfática en asegurar que ella no filtró ni el primer documento, ni la llamada de Sarabia, ni el segundo documento y le pidió explicaciones en un diálogo tenso al equipo de comunicaciones de la Cartera.

Lo cierto es que ese es el día a día de la relación poder y prensa. Todos los periodistas políticos y que cubren al Gobierno están buscando permanentemente información no conocida y de interés para poder publicarla. Sin embargo, para Presidencia parece haber sido muy grave y una razón de fondo que Gaviria no pudiera controlar las filtraciones y lo culparon igual del segundo documento. Dos fuentes consultadas por noticiasrcn.com aseguraron que esa filtración tuvo que ver con funcionarios del Ministerio de Hacienda, no de la cartera de Educación. Al final la decisión de Casa de Nariño peso más en la desconfianza sobre Gaviria. No necesariamente en el desacuerdo con las críticas a la reforma de salud.