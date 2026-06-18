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Pensionado de la Policía fue linchado en Cartagena tras ser confundido: investigan qué ocurrió

Norberto Pérez, de 51 años, murió luego de ser agredido por una turba en el sector de Olaya Herrera.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
05:53 p. m.
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La muerte de Norberto Pérez, un pensionado de la Policía Nacional de 51 años de edad, ha generado conmoción en Cartagena. El caso es objeto de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias exactas en las que el hombre fue linchado por una turba tras ser presuntamente confundido con un delincuente.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Pérez llegó al sector de Olaya Herrera junto a un amigo que, al parecer, había sido víctima de un robo. Ambos habrían acudido al lugar para reclamar por lo ocurrido a un grupo de jóvenes, situación que derivó en una confrontación violenta.

Según el reporte preliminar, los dos hombres fueron atacados con piedras y palos. En medio de la riña intervino la Policía, cuyos uniformados habrían interpretado inicialmente que Norberto Pérez estaba involucrado en el supuesto hurto. Por esta razón fue capturado, esposado y subido a una patrulla mientras se intentaba controlar la situación.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Norberto Pérez en Cartagena?

Las versiones conocidas indican que, cuando los policías se disponían a trasladarlo, varios jóvenes lograron bajarlo del vehículo oficial y continuaron golpeándolo. La agresión habría sido de tal magnitud que terminó causándole la muerte.

Las autoridades señalaron que los presuntos involucrados son hombres entre los 18 y 24 años. Además, algunos de ellos registran antecedentes judiciales por delitos relacionados con hurto y tráfico de estupefacientes. Estos elementos forman parte de las líneas de investigación abiertas para reconstruir lo sucedido.

Capturan a cuatro personas por el caso ocurrido en Olaya Herrera

La Policía confirmó la captura en flagrancia de cuatro personas en el sector donde ocurrió la agresión. Tres de los detenidos deberán responder por los delitos de homicidio y violencia contra servidor público, al ser considerados presuntos participantes en el ataque contra Norberto Pérez y contra los uniformados que intentaban intervenir.

Las capturas representan uno de los primeros resultados de la investigación que busca determinar responsabilidades individuales y establecer con precisión la secuencia de los hechos. Las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencias para esclarecer el caso.

Mientras tanto, familiares y amigos de Norberto Pérez han exigido justicia y solicitan que se identifique a todos los responsables de la agresión. La investigación sigue en curso y será clave para determinar cómo un pensionado de la Policía terminó siendo víctima de un violento linchamiento en Cartagena.

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