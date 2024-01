Policía retira a oficial encargado de redes sociales por “indiferencia” con denuncia de periodista víctima de acoso

La Policía de Bogotá se pronunció al caso denunciado por la periodista de City TV, Angie Téllez, quien, junto a otras periodistas, informaron del acoso del cual han venido siendo víctimas en los últimos meses por parte de un hombre que les envía por chat privado videos pornográficos.

“¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador siendo las 12:32 a.m. del día 19 de enero. Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos vídeos pornográficos. Ya las autoridades me tomaron denuncia, pero aún no se logra su captura”, informó la periodista Téllez por medio de cuenta de X.

La periodista Estefanía Maldonado también denunció ser acosada por el mismo hombre: “A mí este hombre también me escribió anoche. Casi no duermo del miedo de que me dio enterarme de quién se trataba y de todo lo que hacía. Debo decir que por orden de los investigadores seguí la conversación para que no se desconectara y cambiara de número, pero sentí miedo puro”.

Policía retira del cargo a persona encargada de redes

Sobre el caso, la Policía de Bogotá informó que retiraba del cargo al oficial encargado del manejo de las redes sociales de la institución por “indiferencia” con el caso denunciado.

“La indiferencia es un mal que no puede contagiarnos. He dispuesto que el oficial encargado del manejo de las redes sociales fuera retirado del cargo. A Angie, toda mi solidaridad y disposición para identificar y poner a disposición de las autoridades al acosador. Bg. Gualdrón”, informó la Policía de Bogotá por medio de la cuenta de X.

Otra víctima de Álvaro, el acosador de mujeres en Bogotá.@FiscaliaCol

Aunque la situación es difícil, aquí seguimos de frente recolectando testimonios para que las autoridades no vuelvan a dejar libre a este tipo cuando lo capturen.#destapandolaverdad#Justicia https://t.co/NUk4l5HrKg — Angie Téllez (@angietelleztv) January 19, 2024

Fiscalía responde al caso de acoso

La misma periodista Téllez dio a conocer el pronunciamiento de la Fiscalía General sobre el caso denunciado. La entidad aseguró que hubo demoras con la ampliación de la denuncia.

“El 6 de junio de 2023, se le solicitó a la víctima una ampliación de denuncia, diligencia a la cual no asistió. Atendiendo los pronunciamientos de la denunciante, el día de ayer se realizó la ampliación de la denuncia. Se informa que actualmente el proceso se encuentra activo”, informó la Fiscalía.

Sobre el pronunciamiento de la entidad de control, la periodista aseguró que nunca le solicitaron ampliar su denuncia.

“Estoy indignada con la respuesta de la Fiscalía, en junio hice la denuncia pertinente por acoso y anexé varias evidencias e incluso recolecté testimonios de otras compañeras. En ningún momento me pidieron ampliación de la denuncia porque la misma tenía todos los argumentos”, afirmó Téllez en su cuenta de X.

Por ahora, las entidades seguirán investigando las denuncias de las periodistas que han dado a conocer por redes sociales el acoso al que han estado expuestas durante los últimos meses.