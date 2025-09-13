Alertan que descertificación de Estados Unidos a Colombia generaría pérdidas millonarias

Hay expectativa por la decisión que próximamente tomaría Estados Unidos sobre Colombia con respecto a la certificación en la lucha contra las drogas.

La certificación es un mecanismo que permite trazar rutas a la hora de hacerle frente a la producción y comercialización de drogas.

¿Qué pasará con la certificación?

Sin embargo, desde hace algún tiempo ha estado sobre la mesa una posible descertificación. La Cámara Colombo Americana (AmCham) le ha hecho seguimiento a esta situación y presentó las consecuencias que traería una descertificación.

En primer lugar, indica que la descertificación tendría efectos principales en la cooperación bilateral, lo cual posteriormente tendría connotaciones en otras aéreas, tales como el turismo, comercio e inversión.

“La descertificación de Colombia es un escenario probable, pero no inevitable”, precisó María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham.

En caso de que Estados Unidos tome esta decisión perjudicial para Colombia, habrá riesgo inminente en cinco ámbitos: la reducción de cultivos ilícitos, interdicción del tráfico, extradiciones, compromisos internacionales y la voluntad política.

Al momento de analizar los cinco puntos, AmCham considera que el desempeño general de Colombia ha sido frágil, lo cual aumentaría las posibilidades de la descertificación.

Las pérdidas millonarias para el turismo

Si la descertificación se vuelve una realidad, el turismo podría perder hasta 1.000 millones de dólares anuales por concepto de divisas. Además, 450 millones de dólares de la cooperación bilateral podrían bajarse e incluso acabarse.

El financiamiento multilateral se vería perjudicado por los bloqueos, lo cual entonces llevaría a una limitación en los recursos destinados para la infraestructura y desarrollo social.

Nuevamente con el turismo, AmCham alerta que se podría reducir la llegada de visitantes al país. Asimismo, podría haber pérdidas de 150 a 300 millones de dólares. En caso de que haya sanciones severas, las afectaciones económicas podrían oscilar de 900 a 1.000 millones de dólares con efecto multiplicador.