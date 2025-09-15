Preocupación por posible descertificación de EE. UU. a Colombia: expertos hablan

Colombia está a la expectativa de la decisión que el Gobierno de Estados Unidos tome sobre descertificar al país en la lucha contra las drogas.

En 2024, Estados Unidos aprobó 410 millones de dólares y la mitad se utilizó para la lucha contra las drogas. Con una eventual descertificación, este dinero podría comprometerse.

¿Qué cambios traería la descertificación?

“Lo que puede haber son cortes en otro tipo de fondos, de desarrollo y de apoyo militar; pero no directamente relacionado al narcotráfico. Son fundamentales para la relación”, explicó Elizabeth Dickinson, analista internacional de Crisis Group.

La descertificación traería una reducción de la asistencia financiera en programas de seguridad y desarrollo, bloqueo de organismos internacionales, aislamiento diplomático, afectaciones en cooperación internacional y en capacidad operativa.

Javier Flórez, exdirector del programa de cultivos ilícitos, enfatizó que la medida conllevaría una menor cantidad de recursos a la hora de combatir la problemática. En consecuencia, los beneficiados serían los grupos armados que están detrás de las economías ilícitas.

¿Descertificación mostraría una pérdida en el rumbo?

Para tomar la decisión, Estados Unidos ha evaluado varios ítems: la erradicación de cultivos ilícitos, la interdicción, extradiciones, reformas legales y la cooperación bilateral.

“Perdimos el rumbo. Dejamos de tener una política de control de cultivación ilícita que disponía de varias herramientas. Una de ellas era la aspersión con glifosato y la erradicación manual forzosa”, expuso el asesor del programa de cultivos ilícitos, Álvaro Balcázar.

De igual forma, la descertificación tendría repercusiones en la economía del país, debido a que podría generar aumentos en la compra y venta de productos. La decisión solamente puede ir por tres caminos: descertificación total, una descertificación con condiciones o, el mejor escenario para Colombia, la certificación que no cambiaría los planes.

La Cámara Colombo Americana – AmCham indicó que la descertificación llevaría a pérdidas que lleguen a los mil millones de dólares anuales en las divisas del turismo, junto con otras caídas millonarias.