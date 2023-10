“Se enfrentan con el Ejército que yo no voy a retirar”: presidente Petro sobre disidencia de las Farc

Desde el Cauca, el presidente Gustavo Petro habló sobre la mesa de diálogo que instalarán el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central, disidencia de las Farc, el próximo 8 de octubre.

El mandatario aseguró que no retirará el pie de fuerza del Ejército Nacional que hay en el departamento y aseguró que es importante que se aproveche la oportunidad de diálogo entre las partes para así buscar un consenso que beneficie a todos los colombianos.

“Esos muchachos que están ahí mirando cómo se enfrentan con el Ejército que yo no voy a retirar, les propongo que a través de esa reunión del 8 de octubre comencemos, no los vamos a sacar de aquí si no quieren, que permanezcan aquí si esa es su región y aquí tienen sus familias”.

Y reiteró el mandatario: “No los vamos a echar a la cárcel sino quieren, no los queremos matar en los campos de batalla, no queremos, lo que queremos es que ustedes nos ayuden a construir las cooperativas, que el fusil se oxide porque ya no sirve más”.

Petro cuestiona actividades del narcotráfico

El presidente Petro también hizo un llamado a los grupos armados que se lucran del narcotráfico, el mandatario expresó que debía haber una diferencia entre las actividades ilícitas y las revoluciones.

“Que empecemos a usar los otros instrumentos de la democracia, aprovechemos esta oportunidad, no van a haber muchas más adelante. Si los amigos del narcotráfico y de la impunidad tienen éxito y acaban con este Gobierno, lo que vendría es algo peor. Así que lo que tenemos es que defender el Gobierno popular, nosotros nos vamos a defender, no vamos a dejar perder esa oportunidad, pero ¿Para qué? Para que el pueblo viva mejor”, afirmó Petro.

Y continuó explicando el mandatario: “Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar el Plateado, yo la di, ahí no puede haber confusión (…) No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos, eso no se permite, o se es revolucionario o se es revolucionario”.

Presencia del Ejército en Micay

Finalmente, el presidente aseguró que el Ejército continuará haciendo presencia en la zona del Micay por una orden estricta dada por él: “Son nuestro Ejército, el Ejército del Gobierno y están cumpliendo ordenes del Gobierno (...) la acción del Ejército en este territorio hoy por hoy es una orden dada por el Gobierno y tiene una misión, que los conflictos del Valle del Micay terminen de manera armada”.