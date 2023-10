Presidente Petro no fue a evento en Chocó por resolver "cosas de carácter de relaciones internacionales"

Pese a que tenía previsto asistir a un acto público de Gobierno en Chocó, el presidente Gustavo Petro no llegó al evento y fue el ministro de las Tecnologías, Mauricio Lizcano, quien confirmó los motivos de ausencia del mandatario.

Lizcano informó que el presidente se había quedado en Bogotá resolviendo asuntos relacionados con el conflicto entre Israel y el grupo Hamás, situación que ha generado tensiones diplomáticas en la relación entre Colombia y ese país de Medio Oriente.

"Ustedes saben que en este momento estamos dentro de un conflicto entre Palestina e Israel, y el presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales, que seguramente más tarde se van a enterar por los medios de comunicación", afirmó Lizcano en medio del acto.

El ministro afirmó que, pese a la ausencia del presidente, el acto era un logro del mandatario colombiano en medio de su gestión: "Independientemente de si el presidente está o no está, este es un acto en nombre del señor presidente, este es un resultado del Gobierno del cambio, y este tal vez, escúchenlo bien, es el resultado más grande del Gobierno en un año y medio para todos los habitantes del Pacífico".

Tensiones entre Colombia e Israel

La ausencia del presidente Petro se da en medio de las tensiones que se han registrado en la relación entre Colombia e Israel por los pronunciamientos del mandatario con relación al conflicto que se ha agudizado en las últimas semanas entre el grupo terrorista Hamás y el territorio israelí.

Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunciara que suspendía las exportaciones de seguridad a Colombia, el presidente Petro expresó que esperaba respeto y por tal motivo manifestó que si debía romper la relación con ese territorio lo iba a hacer.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco", afirmó Petro en su cuenta de la red social X.