'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Este domingo 21 de diciembre, Real Betis superó por 4-0 a Getafe en el partido correspondiente a la fecha 17 de LaLiga, donde Juan Camilo Hernández convirtió el cuarto gol tras cazar un rebote que quedó debajo del arco.

El delantero pereirano llegó a 7 tantos en la actual temporada en la primera división española, metiéndose en la conversación entre los principales goleadores de esta liga. Aunque está lejos de Kylian Mbappé, quien vive un gran ciclo con Real Madrid, sí está compitiendo contra otros de los grandes delanteros.

Tabla de goleadores de LaLiga

Kylian Mbappé, Real Madrid - 18 goles. Ferrán Torres, Barcelona - 11. Vedat Muriqi, RCD Mallorca - 9. Robert Lewandowski, Barcelona - 8. 'Cucho' Hernández, Real Betis - 7. Julián Álvarez, Atlético de Madrid - 7. Raphinha, Barcelona - 7. Lamine Yamal, Barcelona - 7.

'Cucho' Hernández busca llegar al Mundial

La pelea principal del delantero surgido en Deportivo Pereira es meterse en la lista de convocados de Néstor Lorenzo al Mundial 2026. Aunque no ha logrado ganarse el puesto con los minutos que ha sumado, el mérito de ser goleador en una de las ligas más competitivas del mundo, es un argumento de peso.

'Cucho' compite con Jhon Córdoba, quien brilla en Rusia, Luis Suárez que no ha parado de marcar en Portugal, Jhon Jáder Durán, que busca recuperar su mejor versión en Turquía y Rafael Santos Borré, que es de los más experimentados.