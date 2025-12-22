Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

Desde el 20 de diciembre de 2025, los viajeros que se movilizan por carretera desde Bogotá hacia los Llanos Orientales cuentan con un nuevo punto habilitado en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme.

Con esta apertura, la Terminal de Transporte de Bogotá busca facilitar el acceso al transporte intermunicipal legal en un corredor donde históricamente ha predominado el servicio informal.

La principal novedad es que los usuarios ya no deben desplazarse hasta la Terminal Salitre para acceder a buses legales. El nuevo punto acerca estos servicios a una zona clave de salida hacia el oriente del país, lo que representa una alternativa más práctica para quienes viajan desde el sur de la ciudad.

Qué cambia para los viajeros y para las empresas de transporte

El punto de Tasa de Uso y Alcoholimetría en Yomasa permite que los buses cumplan con los controles exigidos antes de iniciar el recorrido, sin necesidad de realizar trayectos adicionales hasta la terminal central. Esto impacta directamente en la operación de las empresas, al reducir tiempos muertos y desplazamientos innecesarios, y en los usuarios, que pueden acceder a servicios formales desde un punto más cercano.

Además, este control previo contribuye a una mayor seguridad vial, ya que permite verificar la ocupación de los vehículos y el cumplimiento de los protocolos establecidos para los viajes intermunicipales. El objetivo es que todos los trayectos salgan bajo condiciones reguladas y con seguimiento operativo.

Desde el punto de vista legal, la operación del nuevo punto se apoya en la Resolución 9597 de 2024 de la Superintendencia de Transporte, que establece la obligatoriedad del uso de terminales y zonas autorizadas para el ascenso y descenso de pasajeros.

Reducción del transporte ilegal y expansión del modelo

Uno de los efectos esperados de esta medida es la reducción del transporte informal en Yomasa, al captar pasajeros que anteriormente utilizaban servicios no autorizados. Al canalizar la demanda hacia empresas habilitadas, se busca ofrecer viajes más seguros y con mayor control, tanto para usuarios como para autoridades.

La decisión de poner en marcha este punto se basó en un piloto realizado durante tres fines de semana festivos entre noviembre y comienzos de diciembre, en el que se expidieron tasas de uso y se aplicaron controles de alcoholimetría. Los resultados permitieron validar la viabilidad del modelo antes de su implementación formal en temporada alta.

Durante la temporada de fin de año, el punto operará para atender el aumento de la demanda de viajes intermunicipales. En esta fase inicial, las empresas que prestan servicio desde Yomasa son Cootranscaqueza LTDA, Transportes Guasca LTDA, Transoriente S.A. y Expreso Bolivariano, con la expectativa de que se sumen más compañías del corredor oriental.

A partir de esta experiencia, la Terminal de Transporte de Bogotá proyecta extender el modelo de puntos remotos a otros corredores con alto flujo de pasajeros, como la Calle 80, la Calle Sexta y la Calle 13, con el fin de mejorar el acceso al transporte legal y ordenar los viajes intermunicipales en distintos sectores de la ciudad.