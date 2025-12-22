CANAL RCN
Bienes de Emilio Tapia recibieron medida cautelar con fin de extinción de dominio por caso ‘Centros Poblados’

La medida se adoptó con “fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación” al no poder ubicar la totalidad de los recursos desviados.

Fiscalía imputó cargos a Emilio Tapia por caso Centros Poblados
Fiscalía imputó cargos a Emilio Tapia por caso Centros Poblados/Foto: archivo Noticias RCN.

diciembre 22 de 2025
08:20 a. m.
El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, informó que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida cautelar con fin de extinción de dominio sobre 23 bienes, que harían parte del patrimonio de Emilio Tapia y otras personas, presuntamente involucradas en el caso ‘Centros Poblados’.

“Las propiedades afectadas, que superan en valor los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares”, se lee en un boletín, compartido por el ente acusador.

La medida, explican, se adoptó “con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación” al no poder ubicarse la totalidad de los recursos desviados.

Medida también se aplicó a inmueble de la exministra Abudinen

Los bienes adquiridos con recursos provenientes de presuntas actuaciones ilícitas durante el proceso de contratación se encuentran en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Atlántico, Córdoba, Sucre y Nariño.

Además, “en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, también se aplicó medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe”.

Caso ‘Centros Poblados’ habría mezclado bienes lícitos con recursos ilícitos:

Originalmente, el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ pretendía instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos para conectar a las escuelas rurales, pero se descubrieron actuaciones ilícitas, como un anticipo irregular que recibió la Unión Temporal. En concreto:

“La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades”.

