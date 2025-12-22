CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes

La madre grababa a su hijo cuando ocurrió el impacto que acabó con su vida y la de su pareja.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
08:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fatal accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en las carreteras del Valle del Cauca dejó una escena devastadora y una familia destrozada.

Persecución de película en Cali: ladrón terminó cayendo al río con $130 millones en plena huida
RELACIONADO

Persecución de película en Cali: ladrón terminó cayendo al río con $130 millones en plena huida

Dos padres murieron de manera violenta luego de que el vehículo en el que se movilizaban fuera arrollado por un tractocamión.

El siniestro se registró en la vía que comunica a Buenaventura con Buga.

Niño se salvó de morir aplastado por bajarse a orinar en carretera

La familia se desplazaba en un vehículo particular por la carretera entre Buenaventura y Buga. En el automóvil viajaban el padre, la madre y sus dos hijos menores de edad.

En medio del recorrido, uno de los niños manifestó la necesidad de ir al baño. Ante la falta de un lugar cercano para hacerlo, el menor descendió del vehículo y se ubicó a un costado de la vía. Mientras el niño estaba fuera del carro, su madre comenzó a grabarlo con su teléfono celular.

Fue en ese preciso instante cuando ocurrió la tragedia. Un tractocamión arrolló el vehículo familiar con una fuerza devastadora. El automóvil quedó completamente aplastado entre dos tractomulas.

Familia murió aplastada por dos tractomulas en la vía entre Buenaventura y Buga

El padre y la madre murieron como consecuencia del violento choque, quedando atrapados en medio de la estructura del vehículo destruido. Las imágenes del estado en que quedó el carro evidencian la magnitud del siniestro.

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá
RELACIONADO

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá

Dentro del automóvil también se encontraba el otro hijo de la pareja. Pero, contra todo pronóstico, el menor sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica.

Por otra parte, las causas exactas de este aterrador accidente siguen bajo investigación. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió para que el tractocamión embistiera al vehículo particular y terminara aplastándolo entre dos camiones de carga.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

ARC Simón Bolívar avanza hacia Chile y revela cómo produce agua potable en alta mar

Ministerio de las TIC

Bienes de Emilio Tapia recibieron medida cautelar con fin de extinción de dominio por caso ‘Centros Poblados’

Ejército Nacional

Rodeados por casi 200 personas, intimidados y llevados a la fuerza: así fue el secuestro de los 18 militares en Chocó

Otras Noticias

Artistas

Histórico: J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en pleno concierto y todo quedó en VIDEO

J Balvin fue uno de los invitados de lujo que Bad Bunny tuvo en su más reciente concierto de la gira 'Debí tirar más fotos'.

Cucho Hernández

'Cucho' Hernández volvió a marcar y le pisa los talones a Lewandowski en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

El delantero pereirano ha tenido un buen arranque de temporada con Real Betis y está en la carrera por ser uno de los máximos goleadores de la primera división de España.

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

España

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones