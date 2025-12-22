VIDEO | Familia murió aplastada por dos tractomulas: un menor se salvó por bajarse a orinar segundos antes

Un fatal accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en las carreteras del Valle del Cauca dejó una escena devastadora y una familia destrozada.

Dos padres murieron de manera violenta luego de que el vehículo en el que se movilizaban fuera arrollado por un tractocamión.

El siniestro se registró en la vía que comunica a Buenaventura con Buga.

Niño se salvó de morir aplastado por bajarse a orinar en carretera

La familia se desplazaba en un vehículo particular por la carretera entre Buenaventura y Buga. En el automóvil viajaban el padre, la madre y sus dos hijos menores de edad.

En medio del recorrido, uno de los niños manifestó la necesidad de ir al baño. Ante la falta de un lugar cercano para hacerlo, el menor descendió del vehículo y se ubicó a un costado de la vía. Mientras el niño estaba fuera del carro, su madre comenzó a grabarlo con su teléfono celular.

Fue en ese preciso instante cuando ocurrió la tragedia. Un tractocamión arrolló el vehículo familiar con una fuerza devastadora. El automóvil quedó completamente aplastado entre dos tractomulas.

Familia murió aplastada por dos tractomulas en la vía entre Buenaventura y Buga

El padre y la madre murieron como consecuencia del violento choque, quedando atrapados en medio de la estructura del vehículo destruido. Las imágenes del estado en que quedó el carro evidencian la magnitud del siniestro.

Dentro del automóvil también se encontraba el otro hijo de la pareja. Pero, contra todo pronóstico, el menor sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica.

Por otra parte, las causas exactas de este aterrador accidente siguen bajo investigación. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió para que el tractocamión embistiera al vehículo particular y terminara aplastándolo entre dos camiones de carga.