ARC Simón Bolívar avanza hacia Chile y revela cómo produce agua potable en alta mar

A las 6:58 de la mañana, cuando el ARC Simón Bolívar completa su jornada 17 de navegación, la expedición se prepara para un hito clave: este miércoles fondeará en Valparaíso, Chile, su primer puerto internacional.

Antes de llegar, el equipo de Noticias RCN sigue explorando las “entrañas” del buque y las condiciones de vida a bordo.

Una de las grandes inquietudes durante una travesía tan prolongada es el abastecimiento de agua. ¿De dónde sale el agua potable para decenas de tripulantes en medio del océano?

Así se produce el agua potable a bordo

Según explicó el capitán de corbeta Montenegro, jefe de ingeniería del buque, el ARC Simón Bolívar cuenta con dos plantas desalinizadoras que permiten producir cerca de 3.000 galones de agua potable al día, además de una capacidad de almacenamiento de 64.000 galones.

El proceso se realiza mediante ósmosis inversa: el agua de mar pasa por membranas semipermeables a alta presión que separan la sal, convirtiéndola en agua dulce. Posteriormente, el líquido es purificado con rayos ultravioleta para garantizar que sea apto para el consumo humano. La salmuera resultante se devuelve al mar y el agua tratada se almacena en los tanques del buque.

El capitán destacó que, especialmente en aguas cercanas a la Antártida, la pureza y conductividad del agua favorecen el funcionamiento de las desalinizadoras, lo que permite seguir produciendo agua potable incluso en esas latitudes extremas.

Mientras el ARC Simón Bolívar continúa su ruta hacia el sur del continente, la tecnología y la logística a bordo resultan claves para sostener una misión científica que combina exploración, investigación y vida en alta mar durante casi tres meses.