Fiscalía solicitó a Interpol emitir circular roja contra César Manrique, prófugo por el caso UNGRD

En las últimas horas, la Fiscalía solicitó a la Interpol en Colombia tramitar la expedición de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien es requerido por la justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Esta petición permitiría hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá el pasado 29 de julio en los 197 países de los que hace parte la Interpol.

Tras la orden de medida de aseguramiento en su contra se desconoce el paradero del exfuncionario.

Fiscalía solicita a la Interpol buscar a César Manrique en 197 países

César Manrique sería el segundo prófugo de la justicia colombiana por el entramado de corrupción de la UNGRD, cuya orden de captura fue emitida el pasado 29 de julio.

El exdirector de Función Pública está vinculado formalmente a la investigación por la corrupción en caso UNGRD. Fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.

El ente acusador pidió formalmente a la Interpol tramitar y emitir la notificación de circular roja internacional que permitiría capturar al exfuncionario en 197 países.

Piden respuestas a la Interpol sobre la circular roja contra Carlos Ramón González

Pese a conocerse en las últimas horas que Carlos Ramón González fue acogido por Nicaragua, bajo la figura de asilo político, que prohíbe su expulsión del país, la Fiscalía pidió respuestas a la Interpol.

El pasado 3 de julio fue emitida la orden de captura contra el exdirector del Dapre por su presunta vinculación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Tras confirmarse a través de sus conexiones a las audiencias que había salido del país, el ente acusador solicitó a la Interpol emitir circular roja para extender el radio de su posible captura.

Un mes y tres semanas después, la Fiscalía no ha recibido una respuesta del trámite, por lo que solicitó nuevamente se conteste el trámite.