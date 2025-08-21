CANAL RCN
Colombia

Fiscalía solicitó a Interpol emitir circular roja contra César Manrique, prófugo por el caso UNGRD

El exdirector de Función Pública tiene orden de captura por el entramado de corrupción desde el 29 de julio.

Fiscalía solicitó a Interpol emitir circular roja contra César Manrique, prófugo por el caso UNGRD
Foto: Función Pública.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Fiscalía solicitó a la Interpol en Colombia tramitar la expedición de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien es requerido por la justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Esta petición permitiría hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá el pasado 29 de julio en los 197 países de los que hace parte la Interpol.

Tras la orden de medida de aseguramiento en su contra se desconoce el paradero del exfuncionario.

Sin rastro de César Manrique tras su orden de captura por el escándalo de la UNGRD
RELACIONADO

Sin rastro de César Manrique tras su orden de captura por el escándalo de la UNGRD

Fiscalía solicita a la Interpol buscar a César Manrique en 197 países

César Manrique sería el segundo prófugo de la justicia colombiana por el entramado de corrupción de la UNGRD, cuya orden de captura fue emitida el pasado 29 de julio.

El exdirector de Función Pública está vinculado formalmente a la investigación por la corrupción en caso UNGRD. Fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.

El ente acusador pidió formalmente a la Interpol tramitar y emitir la notificación de circular roja internacional que permitiría capturar al exfuncionario en 197 países.

Medida de aseguramiento para César Manrique, exdirector de Función Pública, por caso UNGRD
RELACIONADO

Medida de aseguramiento para César Manrique, exdirector de Función Pública, por caso UNGRD

Piden respuestas a la Interpol sobre la circular roja contra Carlos Ramón González

Pese a conocerse en las últimas horas que Carlos Ramón González fue acogido por Nicaragua, bajo la figura de asilo político, que prohíbe su expulsión del país, la Fiscalía pidió respuestas a la Interpol.

El pasado 3 de julio fue emitida la orden de captura contra el exdirector del Dapre por su presunta vinculación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Tras confirmarse a través de sus conexiones a las audiencias que había salido del país, el ente acusador solicitó a la Interpol emitir circular roja para extender el radio de su posible captura.

Un mes y tres semanas después, la Fiscalía no ha recibido una respuesta del trámite, por lo que solicitó nuevamente se conteste el trámite.

César Manrique, exdirector de Función Pública, no aceptó cargos imputados por el caso UNGRD
RELACIONADO

César Manrique, exdirector de Función Pública, no aceptó cargos imputados por el caso UNGRD

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Concurso de cometas busca recaudar fondos para refugio con más de 200 perros rescatados en Bogotá

Antioquia

Vil ataque con dron que derribó helicóptero y asesinó a 10 policías es atribuido a alias 'Calarcá'

Antioquia

Confirman 11 policías muertos tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump anuncia que patrullará Washington: ¿Cuál es la razón?

La medida hace parte de la ofensiva que el mandatario republicano ha emprendido contra lo que describe como “crisis de seguridad” en la capital.

Viral

Imparable: Karina García sorprende con su entreno para ‘Stream Fighters’

La modelo antioqueña sorprendió al revelar el avance de su proceso para enfrentarse en el popular evento de boxeo.

Alimentos

Limitar ciertos carbohidratos podría mejorar el control del azúcar y reducir los síntomas digestivos

Millonarios

Carlos Antonio Vélez criticó la dirigencia de Millonarios y analizó la crisis del 'embajador'

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025