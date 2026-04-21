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Nueva masacre en Guachené, Cauca: tres personas fueron asesinadas en la vereda La Cabaña

El alcalde de Guachené pide atención del Gobierno y las autoridades, pues la situación de seguridad en el municipio es crítica.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
01:15 p. m.
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Es preocupante el panorama de orden público en varias zonas del país. En Guachené, Cauca, se registró una nueva masacre en la madrugada de este 21 de abril.

Los hechos ocurrieron sobre las 3:15 de la mañana, cuando tres jóvenes fueron asesinados y uno más resultó herido en medio de una balacera.

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¿Qué se sabe de la nueva masacre en Guachené?

Según se sabe, sujetos armados irrumpieron en una reunión que se celebraba en la vereda La Cabaña, en un sector conocido como ‘5 y 6’, disparando indiscriminadamente en contra de los asistentes.

De acuerdo con Indepaz, las víctimas fueron identificadas como Germán Campo y otros dos hombres conocidos como alias Alvarado y ‘Papi’.

El alcalde de Guachené también ha recibido amenazas constantes de los grupos criminales, por lo que teme por su vida y la de su familia, y pide atención del Gobierno Nacional para atender la crisis de seguridad en su municipio.

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Seis masacres en Cauca durante el 2026

Es tan grave la situación, que las amenazas entre pandillas han trascendido a las redes sociales, en donde libremente muestran armas y hacen advertencias públicas por el control del territorio.

El alcalde, Willinton Mina, ha advertido que las economías ilegales, el reclutamiento y la falta de oportunidades alimenta el ciclo de violencia.

En Guachené han sido asesinados alcaldes, concejales, secretarios de la Alcaldía y civiles, aún así no hay acciones contundentes de parte del Gobierno.

Hoy la crisis de Guachené va más allá de las cifras por muertes violentas y masacres. La comunidad está atrapada entre el temor y la violencia, clamando por respuestas efectivas antes de que la situación se vuelva más difícil de contener.

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En lo que va corrido de este año se han registrado seis masacres en el departamento del Cauca, tres de ellas en Guachené.

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