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Atento: ¡tembló en Colombia hoy 21 de abril de 2026!

¿Cuáles han sido las magnitudes de estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
01:06 p. m.
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Desde la madrugada de este 21 de abril de 2026 se han reportado al menos nueve temblores en el país.

El más reciente fue a las 12:27 de la tarde, en Santander, mientras que los otros han sido en zonas como Cesar, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y la costa norte.

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Así fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 21 de abril de 2026

  • 12:27 pm.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

¿En dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de abril de 2026?

  • 12:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 12:25 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 67 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 45 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 59 de Calima (Valle del Cauca).

  • 3:11 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 3:18 a.m.

Epicentro: costa norte de Colombia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 96 kilómetros de Acandí (Chocó), a 103 de San Juan de Urabá (Antioquia) y a 106 de Arboletes (Antioquia).

  • 5:38 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 39 de Mutatá (Antioquia) y a 42 de Dabeiba (Antioquia).

  • 9:56 a.m.

Epicentro: Pelaya, Cesar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 25 de Pelaya (Cesar) y a 35 de El Carmen (Norte de Santander).

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  • 11:15 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 24 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 25 de Simacota (Santander).

 

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