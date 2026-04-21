Atento: ¡tembló en Colombia hoy 21 de abril de 2026!

Desde la madrugada de este 21 de abril de 2026 se han reportado al menos nueve temblores en el país.

El más reciente fue a las 12:27 de la tarde, en Santander, mientras que los otros han sido en zonas como Cesar, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y la costa norte.

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Así fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 21 de abril de 2026

12:27 pm.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

¿En dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de abril de 2026?

12:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

12:25 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 67 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 45 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 59 de Calima (Valle del Cauca).

3:11 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

3:18 a.m.

Epicentro: costa norte de Colombia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 96 kilómetros de Acandí (Chocó), a 103 de San Juan de Urabá (Antioquia) y a 106 de Arboletes (Antioquia).

5:38 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 39 de Mutatá (Antioquia) y a 42 de Dabeiba (Antioquia).

9:56 a.m.

Epicentro: Pelaya, Cesar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 25 de Pelaya (Cesar) y a 35 de El Carmen (Norte de Santander).

11:15 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 24 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 25 de Simacota (Santander).