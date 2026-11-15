Plan candado logró tres capturas y la incautación de armas de fuego en Santa Marta

Autoridades dieron un nuevo golpe a estructuras criminales en Santa Marta donde fueron capturadas en flagrancia tres personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en la avenida Libertador.

¿Cómo se llevó a cabo la intervención?

La Policía Nacional, por medio del Modelo de Servicio de Policía, logró la captura de los sujetos cuando los patrulleros se encontraban realizando labores de patrullaje. Allí la comunidad alertó a las autoridades sobre varios sujetos que estarían involucrados en la comisión de dichas actividades criminales.

Entre estas se informó sobre algunos delitos como amenaza y extorsión, pues dichas personas habrían abordado un vehículo tipo taxi en donde, al parecer, también se encontraban armados.

Por medio de la activación del Plan Candado, por parte de las autoridades, se logró interceptar el automotor. Posteriormente, se logró realizar el registro del vehículo y a sus respectivos ocupantes en donde también fueron halladas las armas de fuego.

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¿Qué encontraron las autoridades?

Por medio del operativo, las autoridades encontraron dos revólveres calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros que llevaban consigo sus respectivas municiones. Los capturados y las armas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“La Policía Nacional continuará fortaleciendo las acciones de prevención y control para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, reafirmando su compromiso con la convivencia y la seguridad en Santa Marta. Comprometidos con la seguridad.” Agregó el Señor Coronel Jimmy Arley Belalcazar Oñate, Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El hecho llamó la atención de los ciudadanos que se encontraban transitando por la zona, quienes documentaron el instante en el que los señalados fueron sometidos en el suelo por las autoridades.