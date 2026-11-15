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Atentado en peaje de Neiva: vehículo habría sido cargado con explosivos

Frente a la situación, el alcalde del municipio convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad.

Foto: Captura pantalla X La FM
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Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
11:09 a. m.
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Un nuevo atentado se registró en horas de la madrugada en el país. El hecho se presentó en un peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a la capital del Huila con Bogotá.

Según información preliminar, la explosión se habría generado por cuenta de una motocicleta que estaba cargada de explosivos y que habría sido detonada sobre las 12:40 a.m. de este domingo 15 de noviembre.

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¿Qué se sabe del atentado en el peaje?

La fuerte explosión generó el cierre temporal de la vía por lo que la concesionaria Ruta al Sur restringió, de manera preventiva, la operación de otros tres peajes que se ubican en el departamento.

Según las primeras versiones, dadas a conocer por La República, los responsables del hecho habrían dejado una moto blanca en uno de los carriles del peaje y habrían emprendido su huida en otro automóvil.

Pese a que la detonación no dejó heridos ni víctimas, pues los trabajadores de la zona lograron ponerse a salvo, habitantes del sector registraron serias afectaciones en las casetas de cobro y demás infraestructura del peaje.

La Ruta al Sur dispuso un cierre parcial preventivo en los peajes Los Cauchos, en la vía Neiva-Campoalegre, Laberinto, en jurisdicción de Gigante y Altamira. Actualmente, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del hecho.

Además, también se registró una alerta por un vehículo abandonado en uno de los carriles del peaje Los Cauchos. Sin embargo, no se ha logrado establecer, hasta el momento, si este también se encontraba cargado de explosivos.

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Autoridades convocan a Consejo Extraordinario de Seguridad

Ante lo ocurrido, Germán Casagua Bonilla, alcalde del municipio de Neiva, convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que se reunirá con representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y los alcaldes de Aipe, Rivera, Campoalegre y Palermo.

“Ante los graves hechos de terrorismo que se han presentado en los peajes, ubicados entre Neiva-Bogotá y Neiva-Camo Alegre con vehículos cargados de explosivos, no solamente nos vamos a quedar con expresiones de rechazo y palabras. Neiva no se va a doblegar ante la violencia”, aseguró Germán Casagua.

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