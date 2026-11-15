Sismo de magnitud 5,5 sacudió Filipinas hoy: epicentro, profundidad y reporte de daños

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este domingo 15 de noviembre de 2026 el sur de Filipinas, generando alerta entre los habitantes de la isla de Siargao y varias provincias cercanas.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial de apenas 10 kilómetros, un factor que favoreció que la sacudida fuera percibida en diversas localidades costeras e insulares del archipiélago asiático.

El evento sísmico se registró exactamente a las 9:41 p. m. hora local de Filipinas (8:41 a. m. en Colombia). Según las coordenadas geográficas entregadas por el USGS, el epicentro se localizó en el mar, a 9 kilómetros al este de la localidad de Unión, en la isla de Siargao, perteneciente a la provincia de Surigao del Norte.

Por su parte, el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) reportó inicialmente el evento con una magnitud revisada de 5,8 y situó su referencia principal a 35 kilómetros al este del municipio turístico de General Luna, confirmando también la profundidad superficial de 10 kilómetros y clasificando el fenómeno como un sismo de origen tectónico.

Zonas donde se sintió el sismo y reporte de réplicas

Aunque el sistema internacional de monitoreo activó la alerta verde —el nivel más bajo en la escala de impacto, que indica una baja probabilidad de víctimas mortales o daños estructurales graves—, el temblor fue sentido con claridad en múltiples municipios de las islas de Mindanao y Leyte.

Según el reporte instrumental de intensidades publicado por Phivolcs, la percepción del movimiento se distribuyó de la siguiente manera:

Intensidad III (leve): percibido en Abuyog e Hilongos (provincia de Leyte), así como en Sogod y San Francisco (Leyte del Sur).

Intensidad II (ligeramente sentido): reportado en Dulag y Baybay (Leyte) e Hinundayan (Leyte del Sur).

Intensidad II (ligeramente sentido): reportado en Dulag y Baybay (Leyte) e Hinundayan (Leyte del Sur). Intensidad I (apenas perceptible): registrado en Alangalang y Palo (Leyte), Malitbog (Leyte del Sur) y en la ciudad de Surigao.

Tras el sismo principal, los sismógrafos de la red nacional filipina detectaron una intensa actividad en la misma falla. En un lapso de apenas 30 minutos —entre las 9:47 p. m. y las 10:17 p. m. hora local—, se contabilizaron al menos 10 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 1,5 y 4,4, siendo la más fuerte una ocurrida a 37 kilómetros al este de General Luna.

Este movimiento telúrico se produce apenas un día después de que el mismo Servicio Geológico de Estados Unidos registrara otro temblor de magnitud 4,9 cerca de Tagbina, en la provincia vecina de Surigao del Sur, dentro de la misma región administrativa de Caraga.