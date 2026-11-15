VIDEO | Exorcismos y borracheras hacen parte de las excentricidades de la ZUT en Putumayo

Desorden, alcohol, presencia de menores y hasta rituales de exorcismo fueron evidenciados en videos en el interior de la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo.

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Según el DAPRE, estos hechos se estarían presentando en la Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamuez en Putumayo, donde están concentrados miembros de los Comandos de Frontera.

VIDEO de exorcismo dentro de la ZUT Guamuez en Putumayo

Este tipo de actos se suman a fiestas y riñas que se estarían presentando con frecuencia en este lugar que el anterior gobierno delimitó para los negociadores del grupo criminal los Comandos de Frontera.

Noticias RCN en exclusiva conoció el informe que llegó al Despacho del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) donde se reportan graves hechos en la zona de ubicación temporal y lo peor los dineros adjudicados en medio de la llamada paz total.

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Las presuntas irregularidades en los recursos de la ZUT

De acuerdo con el documento, el contrato se habría realizado una adición días antes de la posesión presidencial.

Mediante la modificación N° 3, del 30 de julio de 2026, ante la necesidad de continuar la operación se acudió a una adición con prórroga. Fondo paz adicionó $1.126.984.411.

El establecimiento de esa Zona de Ubicación Temporal llegó a los $13.000 millones.

Hoy esos recursos son materia de investigación por parte de los organismos de control.

El documento que llegó al DAPRE reconoce sobre lo que estaría pasando en la ZUT

El 11 de octubre la gerencia reportó a funcionarios institucionales una alerta proveniente de portería por ingreso de bebidas embriagantes. El 13 de octubre se reiteró un nuevo reporte sobre ingreso de alcohol y, durante la noche del 14 de octubre, la gerencia informó otra vez sobre ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, así como sobre la ocurrencia de una riña.

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Habría presencia de menores en las fiestas y borracheras de la ZUT

El informe señala el ingreso presunto ingreso de menores de edad a estas fiestas y episodios de descontrol en el interior de esta ZUT:

El 10 de octubre la gerencia operativa reportó situaciones relacionadas con el ingreso de niños, niñas o adolescentes y pidió instrucciones claras sobre la posibilidad de permitir ese acceso.

Fotos demostrarían como en cajas y a través de diferentes vehículos ingresarían las bebidas alcohólicas a este lugar.