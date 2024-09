¿Podría haber crisis de energía eléctrica y de gas en el país?

Hay incertidumbre en el país debido a la situación de varias importantes empresas del sector energético en el país.

De hecho, recientemente el presidente de Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, expresó sus preocupaciones frente al suministro del gas y aseguró que para satisfacer la demanda del país, Colombia iba a tener que empezar a importar este recurso.

Por otro lado, el pasado 10 de septiembre el Ministerio de Minas y Energía anunció que iniciarían la intervención de Air-e, empresa de energía eléctrica que está siendo investigada por la Superintendencia de Servicios Públicos por presuntas irregularidades en un contrato destinado a la comercialización de la energía mencionada.

¿Cómo está la situación energética en el país y cómo nos pone esto de cara a futuro?

Juana Afanador considera que debido a la situación actual se podría considerar que el país enfrenta una crisis energética, en especial en el sector del gas.

“Tenemos un déficit en la producción de gas natural en Colombia y las proyecciones son bastante pesimistas, o sea, para el próximo año habría un déficit de 7.5% y para el 2026 de 16% [...] Esto quiere decir que estamos perdiendo o ya no tenemos autosuficiencia en materia de gas en Colombia”, aseguró la panelista.

Esta situación podría generar, según Afanador, efectos tanto industriales como sociales.

Por otro lado, Julio César Iglesias señala que el suministro de gas en el país también juega un papel importante en la producción eléctrica del país, tal como lo demostraron durante la época del fenómeno del Niño, cuando las térmicas evitaron que Colombia enfrentara un racionamiento energético.

Si bien Iglesias señala que este problema del suministro energético, en especial del gas, no es un problema que haya comenzado hace dos años cuando inició el gobierno del presidente Petro, sí hay una responsabilidad por tomar medidas que no han ido en contra del crecimiento de los sectores del petróleo, el gas y el carbono, sobre todo.

“Lo que necesitábamos desde hace dos años y antes, pero desde hace dos años especialmente, es que se multiplicara la inversión para que encontráramos gas, porque si no hay inversión en encontrar gas, pues no vamos a no vamos a tener provisiones energéticas seguras”, considera el panelista.

¿Es necesario iniciar la importación de gas en Colombia?

Afanador señala que, tal como lo señaló la Asociación Colombiana de Ingenieros, es necesario iniciar la importación de gas en el país para poder enfrentar la situación de un posible escenario de escasez energética, teniendo en cuenta que es posible que las lluvias suficientes no sean suficientes para las necesidades eléctricas del país.

“En Colombia estamos pagando la cuenta de posiciones políticas muy dogmáticas como las que le han cerrado la puerta definitiva y absolutamente a la técnica del fracking que, por ejemplo en Estados Unidos, es la principal responsable de un boom de producción petrolera y gasífera”, dice Iglesias.