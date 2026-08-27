Policía de la Sijín fue asesinado cuando investigaba un triple homicidio en el sur de Bogotá

Entre la noche del miércoles 26 y madrugada del jueves 27 de agosto, ocurrió un lamentable hecho en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Fue asesinado un policía.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, precisó que el crimen se perpetró en inmediaciones de La Carbonera (calle 78D Sur con carrera 15D, sector de Mochuelo) producto de disputas relacionadas con el tráfico de drogas.

Uniformado estaba investigando una masacre

Tres hombres fueron asesinados y los delincuentes se enfrentaron posteriormente con los uniformados de la Sijín que adelantaban las pesquisas. La situación desembocó en una balacera que resultó con la muerte de un policía en el hospital de Meissen.

Con respecto a los responsables, las autoridades capturaron a tres de ellos, quienes portaban las armas de fuego. El uniformado asesinado fue identificado como el sargento Edilberto Pinilla, adscrito a la Sijín con más de 18 años prestando servicio.

¿Cuántos asesinatos ocurren en Bogotá?

El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito muestra que entre enero y julio de 2026 se presentaron 638 asesinatos en la capital, cifra que se tradujo en una reducción del 7.4 % frente al mismo periodo de 2025.

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346 crímenes (54 %) se cometieron con el uso de armas de fuego, 242 (38 %) con armas blancas y 50 (8 %) con objetos contundentes.

Así fue el balance de los homicidios en las localidades: Ciudad Bolívar (107), Kennedy (90), Bosa (52), Rafael Uribe Uribe (47), Santa Fe (45), Usme (44), Suba (43), San Cristóbal (39), Engativá (37), Usaquén (29), Los Mártires (27), Fontibón (20), Puente Aranda (17), Tunjuelito (12), Barrios Unidos (10), Antonio Nariño (7), Chapinero (6), La Candelaria (3) y Teusaquillo (3).

Por otro lado, las estadísticas mostraron que el rango del día más peligroso fue la madrugada del domingo, dado que el 9.6 % de sucesos se dieron en esta franja.